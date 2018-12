Aceasta lege, care starneste deja controverse, va duce la inchiderea a 4.300 de case de pariuri, astazi prezente la orice colt de strada, informeaza Agerpres.

Intr-o tara de 2,8 milioane de locuitori, aceasta reprezinta aproximativ o casa de pariuri la 670 de oameni, o proportie "foarte ridicata", subliniaza economistul Klodian Tomorri, mult mai mare decat in tarile vecine sau in tarile occidentale dezvoltate.

Legea interzice de asemenea pariurile online si prevede restrictii pentru cazinouri, dintre care unele se gasesc in apropierea scolilor. De la 1 ianuarie 2019, se vor putea mentine doar cele situate in hoteluri de cinci stele in statiunile turistice.

Potrivit unui studiu al Universitatii din Tirana, un parior din patru a incercat cel putin o data sa se sinucida, iar 70% dintre acestia au probleme psihologice. Guvernul albanez a anuntat ca vor fi infiintate centre pentru ajutorarea fostilor pariori, insa deschiderea lor de la 1 ianuarie pare incerta.

Scopul noii legi este de a impiedica crima organizata sa realizeze castiguri prin intermediul acestei industrii

Potrivit cifrelor oficiale, albanezii cheltuie intre 140 si 150 de milioane de euro pe an pe pariuri sportive. Totusi, luand in calcul pariurile ilegale, cifra depaseste 700 de milioane de euro, estimeaza guvernul de la Tirana.

Pentru premierul socialist albanez Edi Rama, scopul noii legi este de a impiedica crima organizata sa realizeze castiguri prin intermediul acestei industrii pe care ea o foloseste in scopul spalarii banilor. Insa "razboiul (impotriva crimei organizate) va continua, pentru ca infractorii isi schimba strategia", a declarat el recent intr-un interviu televizat.

"Casele de pariuri isi transfera deja afacerile in Macedonia, Muntenegru sau Kosovo, pentru a-si continua linistite activitatea", asigura Artan Shyti, presedintele Federatiei caselor de pariuri albaneze. Potrivit lui, intrarea in vigoare a noii legi va trimite in somaj circa 8.000 de persoane.