Anak Krakatoa, care in indoneziana inseamna "copilul lui Krakatoa", a devenit deosebit de activ incepand din luna iunie. El expulzeaza ocazional in atmosfera coloane de cenusa ce pot atinge inaltimi considerabile. In luna octombrie, o ambarcatiune turistica a fost la un pas de a fi lovita de fragmente de lava incandescenta aruncate din crater.

Potrivit specialistilor, Anak Krakatoa s-a format in jurul anului 1928 in caldeira vulcanica a Krakatoa, un vast bazin rezultat in urma unei eruptii ce provoaca afundarea varfului unui vulcan. Krakatoa a cunoscut in anul 1883 un episod catastrofic.

Existenta lui Anak Krakatoa a debutat in mediul submarin, iar in jurul anului 1928 craterul sau a aparut la suprafata apei. El s-a transformat intr-o mica insula vulcanica, al carei crater ajunge in prezent la o altitudine de 300 de metri deasupra nivelului marii.

De la nasterea sa, Anak Krakatoa se afla intr-o "stare semi perpetua de activitate eruptiva" si inregistreaza eruptii la fiecare doi sau trei ani, a declarat pentru AFP vulcanologul Ray Cas de la Universitatea Monash din Australia.

"In mare parte, eruptiile sunt relativ mici, la nivel de eruptii explozive", a explicat el.

Episodul de sambata pare a fi o "eruptie exploziva relativ mica", a indicat specialistul. Insa, aceasta ar fi putut coincide cu un eveniment subacvatic, cum ar fi o alunecare de teren sau un seism, ceea ce a provocat un tsunami mortal.

Pe aceasta insula nu locuieste nicio persoana, insa vulcanul este o destinatie turistica populara si constituie un subiect important de interes pentru vulcanologi.

Vulcanul face parte din Parcul National Ujung Kulo inscris in patrimoniul UNESCO pentru "frumusetea sa naturala" si "flora si fauna foarte diverse, ce amintesc de evolutie permanenta a proceselor geologice".

Vulcanul Krakatoa a erupt pentru prima data in 1883

Cand Krakatoa a intrat in faza de eruptie, la 27 august 1883, a aruncat in aer o coloana de cenusa pana la 20 de kilometri inaltime si a fost inregistrata o serie de explozii puternice auzite in Australia si pana la o distanta de 4.500 de kilometri, in apropiere de Insula Mauritius.

Din cauza cantitatii mari de cenusa proiectata pe cer, timp de doua zile regiunea a fost cufundata in intuneric, noteaza AFP. Anul urmator, din cauza prafului din atmosfera, apusurile si rasariturile de soare din intreaga lume au fost spectaculoase. Timp de mai multi ani tiparele meteorologice au fost perturbate de acest eveniment.

Tsunamiul provocat de eruptie a fost una dintre cele mai grave dezastre naturale de pe planeta inregistrandu-se atunci peste 36.000 de morti.

Indonezia, un arhipelag cu 17.000 de insule si insulite formate prin convergenta a trei placi tectonice majore (indopacifica, australiana, eurasiatica), este situata pe Cercul de Foc al Pacificului, zona cu activitate seismica ridicata.