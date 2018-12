Potrivit unei surse din domeniul securitatii, un diplomat, directorul unui departament din cadrul Ministerului de Externe libian, se numara printre cele trei victime decedate.

Potrivit unei surse de informatii citate de dpa, doi teroristi kamikaze au atacat marti sediul Ministerului de Externe libian, iar unul dintre atacatori s-a aruncat in aer. Nu este clar daca al doilea atacator s-a aruncat de asemenea in aer sau a fost lichidat de fortele de securitate.

Libia este cufundata in haos dupa prabusirea regimului lui Muammar al-Gaddafi, in 2011. Tara este divizata intre mai multe entitati rivale, cu prezenta la Tripoli a unui Guvern de Uniune Nationala (GNA), sustinut de comunitatea internationala, iar in est, a unui guvern paralel sustinut de Armata Nationala Libiana (ANL), autoproclamata de maresalul Khalifa Haftar, scrie Agerpres.

Haosul politic si in domeniul securitatii a favorizat emergenta in aceasta tara a gruparilor jihadiste, care au comis numeroase atacuri in ultimii ani.