Suspectul a fost retinut de politie si cazul este in curs de investigare, potrivit postului public de televiziune CGTN si West Fujian News.

Nu este deocamdata clar cati dintre oamenii ucisi si raniti se aflau in autobuz si cati pe trecerea de pietoni, scrie Agerpres.

Drama a avut loc la orele 15:20 (07:20 GNT) in orasul Longyan, in provincia Fujian din sud-vestul Chinei, a precizat cotidianul local Minxi Ribao. Un politist se numara printre persoanele decedate. Motivele atacului nu au fost precizate.

Imagini video difuzate de site-urile mass-media Caixin si Global Times arata un autobuz gol oprit in mijlocul unei strazi, cu partea din fata lovita. Mai multe trupuri neinsufletite se afla intinse pe jos in jurul autobuzului, in timp ce politisti il imobilizeaza, sub privirile curiosilor, pe barbatul suspect.

A man hijacked a bus and drove it into a crowd in China’s #Longyan, killing five people and injuring 21. This footage shot on the scene shows police officers pouncing on the alleged hijacker.pic.twitter.com/DYlOY2mpPz