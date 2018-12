Trump si sotia sa au preluat separat cateva apeluri telefonice langa pomul de Craciun, printre care si pe cel al unui baietel pe nume Coleman, care a fost intrebat de presedinte daca inca mai crede in "Santa".

"Pari ca te simti bine. Inca mai crezi in Mosul? Pentru ca la sapte ani nu mai e important, nu-i asa?" a spus Trump razand, fara a auzi raspunsul de la celalalt capat al firului, potrivit Agerpres.

Din 1955, in fiecare an, de Craciun, NORAD monitorizeaza "traseul" Mosului, alaturi de numerosi voluntari, care ii ajuta pe militari sa raspunda telefoanelor si e-mail-urilor copiilor.

Totul a inceput cu o reclama pentru lantul de magazine Sears intr-un ziar local din Colorado, care indemna copiii sa-l sune pe Mos Craciun.

Din cauza unei greseli de tipar, numarul aparut in ziar nu era al magazinului, ci facea legatura telefonica la NORAD.

Initial surprins cand un baietel l-a intrebat daca este cu adevarat Mos Craciun, ofiterul de serviciu al NORAD din acea zi, colonelul Harry Shoup, a intrat in joc. A dat instructiuni subalternilor sa furnizeze informatii despre localizarea lui Mos Craciun si a sunat la un post de radio local pentru a anunta ca pe cer a fost zarit un obiect straniu.

Monitorizarea, realizata, potrivit NORAD, cu ajutorul ''senzorilor cu infrarosu din nasul lui Rudolf'', unul dintre cei noua reni inhamati la sania lui Mos Craciun, a devenit o adevarata traditie in SUA.



Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI