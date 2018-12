UPDATE - Bilantul tsunami-ului din Indonezia a crescut la 222 de morti şi aproape 843 de răniți.

Numarul persoanelor ranite a crescut la 745, a indicat purtatorul de cuvant al agentiei, Sutopo Purwo Nugroho, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Yogyakarta.

Cea mai afectata zona este provincia Banten unde 126 de persoane si-au pierdut viata pe plaja foarte populara din aceasta regiune, a mai spus Nugroho.

Sute de cladiri au fost distruse de tsunami, care a lovit coastele meridionale din Sumatra si extremitatea occidentala a insulei Java in jurul orei locale 21.30 (14.30 GMT). Valul s-a starnit dupa eruptia unui vulcan cunoscut sub numele de "copil" al legendarului Krakatoa, Anak Krakatoa, potrivit lui Sutopo Purwo Nugroho.

In imaginile difuzate de televiziuni se vede distrugerea provocata de tsunami pe plaja Carita, sit turistic popular de pe coasta de vest a Java, un amestec de diverse daramaturi, de la placi de acoperis din fier pana la bucati de lemn.

Potrivit autoritatilor, tsunamiul probabil a fost declansat de o maree inalta din cauza fenomenului de Luna Noua, conjugata cu o alunecare de teren submarina provocata de eruptia lui Anak Krakatoa, mica insula vulcanica din stramtoarea Sunda care separa Java si Sumatra.

"Combinatia celor doi factori a provocat un tsunami brusc care a lovit coastele", a explicat Nugroho, adaugand ca agentia geologica indoneziana desfasoara o ancheta pentru a afla ce s-a petrecut cu exactitate.

Bilantul victimelor probabil va continua sa creasca, a avertizat el.

Autoritatile indoneziene au anuntat initial ca valul nu este un tsunami, ci o maree mai inalta, si au facut apel la populatie sa nu intre in panica. "A fost o greseala, ne cerem scuze", a postat apoi Nugroho pe Twitter.

Desi relativ rare, eruptiile vulcanice submarine pot provoca tsunamiuri, potrivit Centrului international de informare despre tsunami.

UPDATE ORA 7:31 Un tsunami 'vulcanic' provoaca moartea a peste 60 de oameni in Indonezia



Peste 60 de persoane au murit si sute sunt ranite dupa ce un tsunami a lovit malurile stramtorii indoneziene Sunda in urma unei eruptii vulcanice, provocand panica in randul turistilor si al locuitorilor, relateaza AFP.

Sute de cladiri au fost distruse de tsunami, care a lovit coastele meridionale din Sumatra si extremitatea occidentala a insulei Java in jurul orei locale 21.30 (14.30 GMT). Valul s-a starnit dupa eruptia unui vulcan cunoscut sub numele de "copil" al legendarului Krakatoa, Anak Krakatoa, potrivit lui Sutopo Purwo Nugroho, purtator de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a catastrofelor.

Saizeci si doua de persoane au murit si 584 sunt ranite, potrivit unui nou bilant comunicat de purtatorul de cuvant. De asemenea, douazeci de persoane sunt date disparute, a precizat el.

In imaginile difuzate de televiziuni se vede distrugerea provocata de tsunami pe plaja Carita, sit turistic popular de pe coasta de vest a Java, un amestec de diverse daramaturi, de la placi de acoperis din fier pana la bucati de lemn. De asemenea, numerosi arbori au fost dezradacinati dupa ce solul a fost invadat de daramaturi.

La Carita, Muhammad Bintang, de 15 ani, a vazut venind valul care a aruncat locul in bezna. "Am ajuns la noua pentru a ne petrece vacanta aici si deodata a venit apa. Totul a devenit negru. Nu mai era curent electric", a relatat acest adolescent. "Afara este dezordine, inca nu se poate ajunge la drum", a adaugat el.

In provincia Lampung, de cealalta parte a stramtorii, Lutfi Al Rasyid, de 23 de ani, a relatat pentru AFP ca a fugit de pe plaja Kalianda pentru a-si salva viata. "Nu puteam sa-mi pornesc motocicleta, asa ca am plecat pe jos si am alergat... M-am rugat si am alergat cat de repede puteam", a povestit el.

Potrivit autoritatilor, tsunamiul probabil a fost declansat de o maree inalta din cauza fenomenului de Luna Noua, conjugata cu o alunecare de teren submarina provocata de eruptia lui Anak Krakatoa, mica insula vulcanica din stramtoarea Sunda care separa Java si Sumatra.

"Combinatia celor doi factori a provocat un tsunami brusc care a lovit coastele", a explicat Nugroho, adaugand ca agentia geologica indoneziana desfasoara o ancheta pentru a afla ce s-a petrecut cu exactitate.

Bilantul victimelor probabil va continua sa creasca, a avertizat el.

Inregistrari video postate pe retelele sociale de purtatorul de cuvant ii arata pe locuitorii panicati inarmati cu lanterne fugind pentru a se refugia pe inaltimi.

Autoritatile indoneziene au anuntat initial ca valul nu este un tsunami, ci o maree mai inalta, si au facut apel la populatie sa nu intre in panica. "A fost o greseala, ne cerem scuze", a postat apoi Nugroho pe Twitter.

Desi relativ rare, eruptiile vulcanice submarine pot provoca tsunamiuri, potrivit Centrului international de informare despre tsunami.

UPDATE ORA 4:18 - Indonezia: Cel putin 43 de morti si aproape 600 de raniti dupa un tsunami (nou bilant)

Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters.

"In stramtoarea Sunda, 40 de persoane au murit, 584 au fost ranite si doua persoane sunt date disparute", a declarat Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul de cuvant al agentiei. Alte trei persoane au murit in zona Serang, a adaugat el.

Se asteapta ca numarul victimelor sa creasca in continuare, intrucat autoritatile inca aduna date privind zonele afectate de tsunami, a precizat sursa citata.

Alunecari de teren submarine provocate de eruptia vulcanului Anak Krakatau ar putea fi cauza acestui tsunami, a anuntat Agentia de climatologie din Indonezia (BMGK).

Vulcanul este situat in stramtoarea dintre insula Java si Sumatra.

BMGK sustine ca eruptia vulcanului a avut in jurul orei locale 21.03 (14.03 GMT), iar tsunamiul a lovit la ora locala 21.27.

"In acelasi timp mareea era inalta din cauza fenomenului de luna plina, asa ca a fost o combinatie a celor doua fenomene naturale", a spus Nugroho.

El a precizat ca victimele au fost inregistrate in provinciile Lampung din Sumatra si Banten din Java. Unele dintre cele mai afectate zone sunt cele din Banten, unde exista multe complexe hoteliere pe plaja foarte populare si care probabil erau aglomerate in sezonul sarbatorilor.

Nugroho sustine ca 430 de case, noua hoteluri, zece vase si zeci de masini au fost avariate pe plaja Carita din provincia Banten.

Purtatorul de cuvant a mai declarat pentru Metro TV ca tsunamiurile declansate de eruptii vulcanice sunt "rare" si ca tsunamiul din stramtoarea Sunda nu a fost provocat de un cutremur.

"Nu a existat niciun cutremur, iar eruptia Anak Krakatau nu a fost chiar atat de mare", a declarat Nugroho pentru Metro TV, notand ca nu au existat miscari seismice "semnificative" care sa indice ca va avea loc un tsunami.

Eruptia vulcanului a creat o coloana de cenusa vulcanica de pana la 500 de metri inaltime, noteaza Reuters.

Initial, autoritatile indoneziene au anuntat ca valul nu era un tsunami ci o maree inalta si au cerut populatiei sa nu intre in panica. "A fost o greseala, ne pare rau", a scris mai tarziu Sutopo Purwo Nugroho pe Twitter.

UPDATE ORA 1:58 - Indonezia: Cel putin 20 de morti si 165 de raniti dupa un tsunami

Cel putin 20 de persoane au murit si 165 sunt ranite dupa ce un tsunami a lovit stramtoarea Sunda in Indonezia, intre insulele Java si Sumatra, a anuntat duminica agentia de gestionare a catastrofelor, citata de AFP, Reuters si dpa.

"Douazeci de persoane au murit, 165 sunt ranite si doua sunt disparute in trei regiuni", a anuntat purtatorul de cuvant al agentiei, Sutopo Purwo Nugroho, intr-un comunicat.

Potrivit AFP si Reuters, este posibil ca valul tsunami sa fi fost provocat de o alunecare de teren submarina cauzata de eruptia vulcanului Anak Krakatoa.

Zeci de cladiri au fost distruse de valul urias care a lovit plajele din sudul Sumatra si extremitatea vestica a Java sambata seara, in jurul orei locale 21.30 (14.30 GMT).

Agentia geologica indoneziana a declansat o ancheta, a precizat purtatorul de cuvant, adaugand ca bilantul victimelor ar urma sa creasca.

Endan Permana, seful agentiei nationale de gestionare a dezastrelor din Pandeglang, a declarat pentru Metro TV ca politistii le asigura asistenta de urgenta victimelor din Tanjung Lesung din provincia Banten, o statiune turistica populara din apropiere de Jakarta, intrucat salvatorii nu au ajuns inca in regiune. "Multe persoane sunt date disparute", a spus el, potrivit Reuters.

Anak Krakatoa este o mica insula vulcanica aparuta din mare la o jumatate de secol dupa eruptia vulcanului Krakatoa, in 1883. In Indonezia exista nu mai putin de 127 de vulcani activi.

Indonezia, arhipelag de 17.000 de insule si insulite format prin convergenta a trei mari placi tectonice (indo-pacifica, australiana si eurasiana), se afla pe centura de foc a Pacificului, zona de puternica activitate seismica.

Pe 28 septembrie, un cutremur de pamant cu magnitudinea 7,5 si tsunamiul care a urmat au devastat orasul Palu, situat pe coasta de vest a insulei Sulawesi, si imprejurimile sale, provocand moartea a cel putin 2.073 de persoane. Insa alte 5.000 de persoane sunt inca date disparute, majoritatea ingropate sub daramaturile cladirilor distruse