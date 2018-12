Localurile cu pisici nu mai reprezinta de mult timp o noutate in China, acestea fiind cautate in special de persoanele care nu detin astfel de feline, dar care doresc sa se bucure de prezenta lor in timp ce isi beau cafeaua. Incepand din acest an, o astfel de oportunitate a devenit posibila si pentru persoanele care iubesc cainii din rasa Corgi - exemplare docile, cu labele scurte si un posterior emblematic -, la cafeneaua Hello Corgi din Shanghai, intr-un decor roz-bombon.

Cafeneaua, inaugurata in luna august, serveste o delicatesa proprie: ravioli cu orez in forma posteriorului tipic al exemplarelor de Corgi.

De asemenea, cafelele servite in acest local amintesc de posteriorul acestui caine, forma fiind desenata cu frisca in fiecare cana, scrie Agerpres.

In cafenea lucreaza mai multe chelnerite care poarta pe bluze un cod QR ce permite clientilor sa plaseze comenzi sau sa achite nota de plata cu ajutorul telefonului mobil. Insa, acest lucru poate fi facut si prin scanarea codului QR ce poate fi regasit si pe cainii prezenti in local, dupa cum a declarat Wang Yimi, unul dintre fondatorii cafenelei Hello Corgi.

"Clientii pot scana codul de pe spatele cainilor nostri Corgi. Economisim astfel mana de lucru'', a explicat el.



"Iubesc micutele animale de aici si de aceea imi place sa vin in acest tip de cafenea", a declarat Liu Xinyi, una dintre clientele localului, ocupata sa mangaie unul dintre cainii Corgi. ''Ma destind. Atingerea lor confera o senzatie de bine'', a adaugat ea.