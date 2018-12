Gradina zoologica din Oregon care gazduia exemplarul a confirmat ca Eddie a trebuit eutanasiat joi dimineata ca urmare a inrautatirii starii sale de sanatate.

In varsta de 20 de ani, Eddie era considerat unul dintre cei mai batrane exemplare din specia sa din lume.

"Masculii de vidra de mare ajung rar la 15 ani, iar Eddie era unul dintre cei mai batrani din specia sa", a declarat Amy Cutting, o responsabila din cadrul gradinii zoologice.

Eddie si-a castigat fani din intreaga lume in urma cu cinci ani, cand un videoclip devenit viral il arata aruncand la un cos de baschet in miniatura amplasat in incinta sa cu apa, scrie Agerpres.

Potrivit responsabililor gradinii zoologice, Eddie a ajuns sa practice baschetul de nevoie, dupa ce ingrijitorii au descoperit ca animalul suferea de dureri ingrozitoare, cauzate de artrita severa pe care o avea la incheieturi. Prin urmare, ei au incercat sa-i amelioreze durerile, invatandu-l sa arunce mingea la cos.

Eddie fusese salvat de pe coasta Californiei, in 1998, dupa ce isi pierduse mama, petrecuse doi ani de reabilitare la Acvariul din Monterey si fusese apoi incredintat gradinii zoologice din Oregon.