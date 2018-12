Conform noilor cercetari, migrena poate fi legata de disfunctia proteinelor generatoare de curent, numite canale ionice. Rolul lor este acela de a controla activitatea electrica intre neuroni astfel incat sa comunice intre ei. Unele dintre aceste canale mici stimuleaza functia electrica, in timp ce altele o incetinesc. Atunci cand migrena are o origine genetica, aceste canale functioneaza defectuos. Ele controleaza mai putin activitatea electrica. Ca urmare, neuronii sunt supra-stimulati si apare migrena.

Este vorba in special de canalul TRESK, ce are o functie inhibitoare asupra activitatii electrice. Cercetatorii au descoperit ca o mutatie a genei care codifica aceasta proteina provoaca o divizare a ei in doua proteine disfunctionale: una este inactiva, iar cealalta, care tinteste alte canale ionice (K2P2.1), stimuleaza puternic activitatea electrica a neuronilor, provocand atacuri de migrena.



Desi cercetatorii demonstrasera deja caracterul ereditar al migrenelor, ei nu cunosteau mecanismul prin care acestea sunt declansate. Demonstrand ca scindarea TRESK induce hiperexcitabilitatea neuronilor senzoriali si declansarea migrenei, aceste studii constituie o noua pista de cercetare pentru dezvoltarea de agenti antimigrenosi, scrie Agerpres.

Descoperirea apartine unor cercetatori de la Centrul National Francez de Cercetari Stiintifice (CNRS), Universitatea Coasta Azur din Nisa (UCA) si Institutul National pentru Sanatate si Cercetari Medicale din Franta (INSERM). Rezultatele, publicate in revista Neuron pe 17 decembrie, deschid calea pentru dezvoltarea de medicamente destinate prevenirii acestor dureri.

Desi 15% din populatia adulta a lumii este afectata de migrene, pana acum nu a fost inca pus pe piata niciun tratament eficient pe termen lung.



In plus, cercetatorii propun ca acest mecanism nou, ce provoaca formarea a doua proteine in loc de una singura, sa fie acum luat in considerare pentru a studia alte boli legate de mutatii genetice si pentru diagnosticarea lor.