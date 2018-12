Mos Craciun s-a prabusit in fata copiilor la serbarea de Craciun. Barbatul a murit in drum spre spital

Un Mos Craciun s-a prabusit in fata copiilor in timpul unei serbari, intr-o gradinita din Siberia, Rusia. Barbatul a acuzat dureri in piept si s-a prabusit la podea.