Conform estimarilor realizate de revista Forbes, Ryan, care posteaza pe canalul Ryan ToysReview, l-a depasit pe vlogger-ul Jake Paul cu 500.000 de dolari intr-un interval de 12 luni pana in iunie, informeaza Agerpres.

Baietelul posteaza aproape in fiecare zi, iar un clip in care promoveaza un ou albastru misterios inscriptionat cu fata sa a strans peste un milion de vizualizari incepand de duminica.

Pe cea de-a treia pozitie se afla canalul The Dude Perfect, cu incasari de 20 de milioane de dolari, potrivit Forbes.

Castigurile lui Ryan, care nu includ taxele sau tarifele solicitate de agenti si avocati, s-au dublat comparativ cu anul precedent.

Intrebat de NBC de ce copiilor le place sa-i urmareasca videoclipurile, Ryan a raspuns: ''Pentru ca sunt interesant si amuzant".

Din momentul in care canalul a fost creat de parintii lui Ryan in martie 2015, clipurile sale au atins aproape 26 de miliarde de vizualizari, iar canalul sau are 17,3 milioane de urmaritori.

Potrivit Forbes, cele 22 de milioane de dolari, cu exceptia unui singur milion, au fost generate de reclamele care ruleaza inaintea clipurilor si din postari sponsorizate.

Jucariile pe care le prezinta baietelul se pot epuiza in foarte scurt timp

In august, Walmart a inceput sa vanda o serie exclusiva de jucarii si imbracaminte denumita Ryan's World, iar un videoclip care il infatiseaza pe Ryan si pe parintii acestuia cautand jucarii la un magazin Walmart a avut 14 milioane de vizualizari in trei luni.

Cum Ryan este minor, 15% din castigurile sale sunt depuse intr-un cont bancar, pe care il va putea accesa doar dupa implinirea varstei legale.

Daniel Middleton, jucatorul de Minecraft care a fost in fruntea listei in 2017, cu castiguri de 16,5 milioane de dolari, a coborat pe cea de-a patra pozitie.

In timp ce Jake Paul a castigat sase pozitii ajungand pe locul al doilea, fratele acestuia, fratele acestuia, Logan Paul, a coborat anul acesta in clasamentul Forbes pe cea de-a 10-a pozitie, cu 14,5 milioane de dolari, cu 3 milioane de dolari mai mult decat in 2017.

Logan Paul si-a cerut scuze in ianuarie dupa ce a filmat, intr-unul din videoclipurile sale, victima unei presupuse sinucideri in Japonia.