Potrivit cercetarii efectuate de Royal Mail, un procent similar (10%) din totalul britanicilor expediaza felicitari de Craciun si animalelor de companie ale prietenilor lor.

La acest sondaj, la care au participat peste 2.000 de adulti, 4% dintre respondenti ofera o felicitare de Craciun si postasului, iar 3% dintre ei trimit in aceasta perioada festiva o carte postala fostului lor partener de viata.

In medie, un britanic expediaza 18 felicitari in perioada sarbatorilor de iarna, iar unii dintre ei expun la loc de cinste in locuintele lor felicitarile primite timp de cel putin sase luni, precizeaza Royal Mail, potrivit Agerpres.