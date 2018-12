"Recunoasterea Ierusalimului de vest drept capitala a Israelului, ignorand in acelasi timp recunoasterea Ierusalimului de est drept capitala a statului Palestina reflecta o clara subiectivitate in favoarea Israelului", a afirmat Ahmed Abul Gheit, in marja unei conferinte in Emiratele Arabe Unite.

El a adaugat ca "pozitia Australiei este incompleta" si a facut apel la "guvernul australian sa-si corecteze pozitia si sa recunoasca fara intarziere statul Palestina si Ierusalimul de est drept capitala acestuia". "Astfel vom considera drept echilibrata pozitia" guvernului de la Canberra, a precizat secretarul general al Ligii Arabe.

Australia recunoaste Ierusalimul de vest drept capitala a Israelului, a anuntat sambata premierul Scott Morrison. El a mai indicat ca transferul misiunii diplomatice de la Tel Aviv va trebui sa astepte incheierea unui acord de pace si a dat, totodata, asigurari ca tara sa este pregatita sa recunoasca aspiratiile vizand crearea unui stat palestinian cu Ierusalimul de est drept capitala, atunci cand statutul acestui oras va fi clarificat printr-un acord de pace, scrie Agerpres.

Alaturi de Australia, au mai recunoscut Ierusalimul de vest drept capitala Israelului Rusia, Panama si Republica Ceha, mentioneaza dpa. Anul trecut, presedintele american Donald Trump a recunoscut intregul Ierusalim drept capitala Israelului si a mutat ambasada SUA de la Tel Aviv in acest oras.

Statutul Ierusalimului este unul din cele mai sensibile aspecte ale vechiului conflict dintre israelieni si palestinieni.