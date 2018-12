La Conciliu au participat reprezentanti a trei biserici ortodoxe concurente, noteaza dpa. Episcopii reprezentand doua dintre biserici au votat in favoarea crearii unei biserici ortodoxe ucrainene independente, in timp ce o a treia biserica - ramasa fidela Moscovei - si-a trimis doar doi reprezentanti la reuniunea care s-a desfasurat in catedrala Sfanta Sofia, din centrul Kievului.



In principiu, la eveniment urmau sa participe doua formatiuni ortodoxe: Patriarhatul Kievului, autoproclamat in 1992 si care dispune de cel mai mare numar de credinciosi, potrivit sondajelor, precum si micuta biserica asa-zis autocefala, scrie AFP. Ramura fidela Patriarhatului Moscovei, care a pierdut o parte din credinciosi dupa inceperea crizei ucraineano-ruse in 2014, dar care dispune in continuare de cel mai mare numar de parohii in Ucraina, a respins conciliul, denuntandu-l drept ilegal, si a interzis clerului sau sa participe.

Insa, potrivit Patriarhatului Kievului, mai multi episcopi si preoti au fost prezenti la conciliu. ''Am vazut doi dintre episcopii nostri in fotografii'' facute la conciliu, a confirmat pentru AFP episcopul Kliment, purtator de cuvant al ramurii loiale Moscovei. Un purtator de cuvant al Bisericii ortodoxe ruse, mitropolitul Ilarion, a declarat ca participarea lor la conciliu ''nu poate decat sa produca tristete'' si a comparat-o cu tradarea lui Iuda.

''Aceasta zi sacra va intra in istorie drept cea a crearii unei Biserici autocefale (independente - n.r.) unite in Ucraina. Ziua independentei noastre definitive de Rusia'', a declarat Porosenko, al carui discurs a fost transmis la televiziunea locala.

Anteriorul anuntului, presedintele Porosenko a facut apel la fetele bisericesti sa foloseasca aceasta ocazie de a-si face propria biserica, independenta de Moscova. ''Viitorul Ucrainei - libertatea noastra, independenta noastra nationala si spirituala de Rusia - depinde de voi si doar de voi'', le-a transmis Porosenko, potrivit dpa.

Cateva sute de oameni agitand drapele ucrainene si-au manifestat sprijinul pentru decizie, in fata catedralei unde s-a desfasurat sinodul. Totodata, politia a securizat centrul Kievului, unde se stransesera sambata mii de oameni in asteptarea deciziei.

In octombrie, patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a recunoscut o biserica ortodoxa independenta in Ucraina, revocand o decizie veche de 332 de ani care plasase Ucraina sub patriarhatul Moscovei. In replica, Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat ruperea relatiilor cu Patriarhatul Constantinopolului, scrie Agerpres.



''Glorie!'', au strigat oamenii, dupa anuntul lui Porosenko, care a facut din independenta religioasa a Ucrainei o chestiune de securitate nationala si unul dintre elementele cheie ale campaniei sale electorale pentru scrutinul prezidential din 31 martie 2019. ''Ce este aceasta biserica? Este o biserica fara Putin. Ucraina nu va mai bea otrava moscovita din potirul Moscovei'', a mai spus seful statului ucrainean.



Ministrul culturii a anuntat la randul sau alegerea in fruntea acestei noi biserici a mitropolitului Epifaniy, in varsta de 39 de ani, considerat un apropiat al patriarhului Kievului, Filaret, excomunicat de biserica rusa, dar reabilitat de Patriarhatul Constantinopolului in octombrie.

Putin cunoscut publicului, Epifaniy, pe numele sau de mirean Serghei Dumenko, este originar din regiunea Odesa (sud), majoritar rusofona. Insa spre deosebire de numerosi demnitari ortodocsi ucraineni care au studiat in Rusia, Epifaniy si-a facut studiile in Ucraina si Grecia, potrivit BBC. El a primit titlul de episcop in 2009 si de arhiepiscop patru ani mai tarziu.