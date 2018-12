Capitala Olandei a ramas fara celebrele litere in alb si rosu cu o inaltime de trei metri si 23,5 metri latime care se aflau in fata Rijskmuseum, initiativa avand drept scop franarea cresterii turismului.

La 14 ani de cand au fost montate, acestea au fost duse intr-un depozit. Retragerea semnului a survenit in urma cresterii coplesitoare a numarului turistilor cu care se confrunta orasul, noteaza ziaruldeiasi.ro.

Potrivit previziunilor, in 10 ani, in Amsterdam ar urma sa vina cu pana la 7 milioane de turisti mai mult decat in prezent.

"I amsterdam" era deja un simbol al orasului, toti turistii fotografiindu-se cu el in semn de amintire.