Cherif Chekatt "facea parte dintre soldatii Statului Islamic", a anuntat la putin timp dupa moartea sa agentia de propaganda a organizatiei jihadiste Statul Islamic, AMAQ.



El a fost ucis in cartierul Neudorf, din sudul orasului, unde a crescut si unde i s-a pierdut urma marti seara dupa atacul sau sangeros. In zona a fost deplasat joi seara un foarte important dispozitiv de politie.

Jihadistul a fost reperat in jurul orei 20.00 GMT de trei politisti in timp ce "mergea fara tinta" pe strada, a precizat ministrul de interne, Christophe Castaner, sosit la Strasbourg in cursul serii.

Ei au incercat sa-l interpeleze, dar el s-a intors cu fata la politisti si a deschis focul. "Ei au ripostat imediat si l-au neutralizat pe atacator", a adaugat el.

Investigatiile realizate in cursul serii "au permis identificarea oficiala" a lui Cherif Chekatt, a anuntat parchetul antiterorist din Paris.

Un perimetru de securitate bloca joi seara accesul pe Strada Lazaret, unde Cherif Chekatt a fost impuscat mortal, a constatat un jurnalist al AFP. Fortele de ordine au fost aplaudate de trecatori si unii dintre ei au strigat "Bravo".



"Am vazut masinile incepand sa inchida strada, politisti cagulati care alergau (...) Apoi s-au auzit focuri de arma, 'bim, bim bim' si asta a fost tot", a povestit pentru AFP Saif, de 40 de ani.

Apelurile martorilor au fost hotaratoare in acest caz. Potrivit unei surse apropiate anchetei, o femeie a anuntat ca a vazut dupa-amiaza un barbat care semana cu fugarul, ranit la brat. Apoi au fost gasite urme de sange, iar o serie de imagini video le-au permis politistilor sa stabileasca cu certitudine ca este vorba despre fugar, scrie Agerpres.

In cursul serii, sectorul era izolat si survolat de un elicopter echipat cu camere termice inainte de a se produce ultima confruntare.



"Le multumesc tuturor serviciilor mobilizate, politisti, jandarmi si militari. Angajamentul nostru impotriva terorismului este total", a postat pe Twitter Emmanuel Macron, care potrivit Palatului Elysée a urmarit "in timp real ultimele evolutii".



Cherif Chekatt, un fost detinut cu un cazier incarcat

Peste 700 de membri ai fortelor de ordine se aflau in cautarea atacatorului care a ucis trei persoane, printre care si un turist thailandez, si a ranit 13 marti seara, la Targul de Craciun, in centrul istoric al Strasbourgului. Mai multe operatiuni ale politiei se desfasurasera deja in Neudorf inainte de gasirea si anihilarea barbatului.Strigand "Allah Akbar", potrivit martorilor, Cherif Chekatt, fost detinut cu un cazier incarcat, semnalat autoritatilor pentru radicalizare islamista in inchisoare, a deschis focul in mai multe randuri asupra trecatorilor si i-a lovit pe altii cu cutitul.

Dupa un schimb de focuri cu militari, care l-au ranit in brat, el a reusit sa fuga luand un taxi pentru a ajunge intr-un cartier apropiat, Neudorf, unde a avut loc un nou schimb de focuri cu politia, dupa care barbatul a reusit sa fuga.

Pentru gasirea lui au fost mobilizati 700 de politisti si jandarmi, iar serviciile de politie din Germania, Elvetia si Luxemburg au fost plasate in alerta.

Avizul de cautare al politistilor francezi descria un "individ periculos" de 1,80 m, cu "pielea mata", cu "o urma pe frunte".

Nascut la Strasbourg si semnalat cu indicativul "S", de la "siguranta statului", pentru radicalizare islamista, Cherif Chekatt, de 29 de ani, a fost condamnat de 27 de ori in Franta, Germania si Elvetia pentru fapte de drept comun.

"El a fost incarcerat de mai multe ori si era cunoscut administratiei penitenciare pentru radicalizarea sa si atitudinea sa prozelita in 2015", a declarat procurorul Republicii din Paris, Remy Heitz. Barbatul avea un afis cu liderul terorist Osama bin Laden intr-una dintre celulele sale. Cherif Chekatt era monitorizat de serviciile de informatii interne.

El urma sa fie retinut de jandarmi marti dimineata, chiar in ziua atacului armat, in cadrul unei anchete de drept comun, dar a reusit sa scape de arestare.

Ancheta a fost preluata de sectia antiterorista a parchetului din Paris.

Viata cotidiana a inceput sa revina la normal joi la Strasbourg, unde scolile - inchise miercuri - au fost redeschise. Ministrul de interne a anuntat ca Targul de Craciun, care atrage anual doua milioane de turisti, se va redeschide vineri.

Dupa acest atac, guvernul a ridicat la nivelul "urgenta atentat", maxim, planul national de lupta contra terorismului.



Strasbourg, "o tinta ravnita de multi ani"

Targul traditional de Craciun de la Strasbourg a fost vizat de un plan de atentat in decembrie 2000, insa atunci atacul a fost dejucat.

Oras "turistic" cu "o identitate franceza si europeana", Strasbourg "este o tinta ravnita de multi ani", a subliniat Anne Giudicelli, directoare a societatii Terrorisc.

Si presedintele Centrului de analiza al terorismului, Jean-Charles Brisard, a observat aparitia "unui terorism de tot mai mare proximitate". "Pana recent, se lovea la Paris, pentru este simbolic. In majoritate, teroristii lovesc acum in provincie", sustine el.

Franta traieste sub un grad ridicat de amenintare terorista dupa valul de atentate jihadiste fara precedent care s-a soldat cu 246 de morti din 2015, fara a pune la socoteala atacul armat de la Strasbourg. Statul Islamic lanseaza cu regularitate apeluri la comiterea de atacuri in tarile care, ca si Franta, sunt membre ale coalitiei internationale anti-jihadiste din Siria si Irak.