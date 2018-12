Explozia s-a produs in zorii zilei in fata bisericii din Tequisquiapan, in statul Queretaro (centru), unde locuitorii organizasera o procesiune.

"Ceva a functionat prost si a explodat", a declarat presei responsabilul serviciilor de urgenta din acest stat, precizand ca doi copii in varsta de 11 si 12 ani si-au pierdut viata, scrie Agerpres.

O inregistrare video care circula pe retelele sociale arata mai multi pelerini care se indreapta pe muzica spre intrarea in biserica si la un moment dat o explozie enorma provoaca panica si strigatele multimii.

Accidentele legate de industria pirotehnica sunt frecvente in Mexic unde artificiile sunt utilizate traditionale pentru a marca sarbatorile religioase.

Cel putin 24 de persoane si-au pierdut viata in iulie la Tultepec, in vecinatatea capitalei mexicane, unde se afla un mare targ de artificii. Acelasi targ a fost scena unei tragice explozii in decembrie 2016, cu cateva zile inainte de Craciun, care a facut 42 de morti si 70 de raniti.