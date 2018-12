"Nu pot afirma" motivatiile teroriste ale suspectului. (...) Trebuie sa fim prudenti inainte de a vorbi despre un atentat", a declarat ministrul de interne francez.

Atacatorul, in continuare cautat, este "un infractor de drept comun, cunoscut pentru multe delicte, fara legatura cu terorismul, el nu a fost niciodata cunoscut pentru delicte legate de terorism", a precizat Nunez, subliniind ca acesta era urmarit de serviciile de informatii dupa detectarea unei radicalizari in practica sa religioasa, "insa el nu a dat niciodata semne ca a trecut la fapte".

Intrebat de ce identitatea si fotografia suspectului nu au fost difuzate de autoritati, Laurent Nunez a raspuns ca identitatea lui este cunoscuta si a fost transmisa tuturor fortelor de ordine competente si care lucreaza la ancheta in curs.



El a confirmat ca o operatiune a fost organizata marti dimineata pentru a-l aresta intr-un dosar de drept comun. Nefiind gasit la domiciliul sau in momentul perchezitiei, suspectul nu a putut fi arestat de jandarmi. Faptul ca aceasta operatiune ar fi putut declansa atacul de marti seara "este o ipoteza printre altele", a spus ministrul francez de interne.

De asemenea, faptul ca atacatorul ar fi putut parasi teritoriul Frantei "nu poate fi exclus", a adaugat Laurent Nunez, explicand ca urmarirea este in curs, scrie Agerpres

Laurent Nunez s-a declarat indignat de "tezele complotiste" care nu au intarziat sa apara pe retelele sociale la doar cateva ore dupa atac. "Sunt indignat de aceasta, cum poti afirma asemenea lucruri?", a declarat el.

Referitor la interdictia manifestatiilor, inclusiv a celor prevazute sa fie organizate in urmatoarele zile in numeroase orase din Franta de catre "vestele galbene", Laurent Nunez a declarat: "Nu am ajuns inca acolo". Ministrul i-a invitat pe organizatori sa "declare in continuare manifestatiile, dupa cum se cere inca de la inceputul miscarii" vestelor galbene.

Prefectura din Bas-Rhin a interzis pana la noi ordine orice manifestatie in Strasbourg.

Operatiune de amploare pentru capturarea suspectului

Procurorii francezi au anuntat ca trateaza incidentul drept un act de terorism. Suspectul se afla pe o lista cu persoanele care prezinta risc pentru securitatea publica, dar avea de asemenea un istoric legat de infractiuni fara caracter terorist.

Treisprezece persoane au fost ranite - printre care opt se afla in stare grava - de catre atacator, care a tras primul foc de arma la ora locala 19:50 (18:50 GMT). Membri ai unei patrule antitero au tras in directia atacatorului, dar acesta a reusit sa scape.

Ulterior, barbatul a fost implicat in schimburi de focuri cu fortele de ordine de inca doua ori in interval de putin peste o ora. Aproximativ 350 de membri ai fortelor speciale de politie si ai armatei, sustinuti de doua elicoptere, participa la cautarea autorului atacului.

Printre persoanele decedate in atacul armat comis marti seara la Strasbourg se afla si un turist thailandez, a anuntat miercuri un oficial guvernamental thailandez, transmite dpa.

Anupong Suebsamarn (45 de ani) se afla in vacanta in Franta impreuna cu sotia sa, sosind chiar marti la Strasbourg, a precizat Busadee Santipitaks, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe thailandez. Sotia lui Anupong Suebsamarn a supravietuit atacului si in prezent se afla in grija autoritatilor din Strasbourg, a adaugat reprezentanta diplomatiei thailandeze.