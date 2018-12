Pompierii au oprit circulatia si au reusit sa curete partial ciocolata intarita cu lopata pana la sosirea unei companii specializate in curatarea drumurilor, scrie Antena3.ro.

Pentru a scoate ciocolata de pe asfalt, pompierii au folosit apa calda si lampi de benzina. In acest fel, carosabilul nu a devenit alunecos si potential periculos pentru conducatorii auto.

Aproape o tona de ciocolata a trebuit curatata de pe strazile orasului.



Firefighters to the rescue after German chocolate factory spill https://t.co/I0NeNBN1h3 by @ReutersCarrel pic.twitter.com/RpzUemXrm3