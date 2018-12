UPDATE 09:51 - Politia desfasoara o operatiune in apropierea catedralei din centrul orasului

O operatiune a politiei franceze era in desfasurare miercuri dimineata in zona catedralei din Strasbourg dupa ce marti seara, la targul de Craciun din centrul acestui oras, un barbat inarmat a ucis trei persoane si a ranit alte 13, dintre care opt sunt in stare grava, transmite Reuters.

Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut ofiteri de politie sigiland zona din apropierea catedralei, in apropierea locului unde a fost comis atacul de marti seara. Ulterior, Reuters a transmis ca, potrivit unui martor, operatiunea politiei pare sa se fi incheiat, fortele de politie putand fi vazute parasind zona catedralei din Strasbourg.

Dupa evaluarea situatiei, Parchetul din Paris a deschis o ancheta pentru "asasinat, tentativa de asasinat in legatura cu o actiune terorista si conspiratie criminala", a anuntat acesta.

Un "schimb de focuri s-a produs in cartierul in care s-ar fi ascuns atacatorul" care ar fi fost ranit de o patrula de soldati inainte de a reusi sa fuga, a informat o sursa din cadrul politiei.

Autorul faptelor a fost identificat si este cunoscut de politie in legatura cu activitate infractionala fara caracter terorist (fisa S, infractiuni de drept comun), potrivit prefecturii si ministrului de interne, Christophe Castaner, trimis imediat la fata locului de presedintele Emmanuel Macron, informeaza Agerpres.



Atacatorul este cautat de 350 de forte de securitate

French media announces the man behind the attack as Sharif a 29 year old, #Strasbourg attack #France Athourities say suspect is on the run pic.twitter.com/3MM45mSuHl — Salvin Yula (@SalvinYula) December 11, 2018

Traditionalul Targ de Craciun de la Strasbourg, care a mai cunoscut in trecut amenintari cu atentate, este protejat de un important dispozitiv de supraveghere.

In oras se afla si sediul Parlamentului European, in prezent in sesiune, care a fost inchis dupa anuntul atacului armat, potrivit unui corespondent al agentiei France Presse.

"Grande Ile", centrul istoric al Strasbourgului, este in intregime inconjurat de fortele de ordine care i-au invitat pe trecatori sa se puna la adapost, a constatat un corespondent al AFP.

Militari inarmati, politisti si masini de salvare s-au indreptat spre locul unde s-au tras focuri de arma.

"Focuri de arma in centrul orasului Strasbourg. Va invitam sa ramaneti acasa in asteptarea clarificarii situatiei", a scris pe Twitter Alain Fontanel, prim-adjunct al primarului orasului.

"Eveniment in curs la Strasbourg. Pastrati-va calmul si urmati instructiunile ce vor fi date" de conturile oficiale, a scris, de asemenea, prefectura.

"Serviciile noastre de securitate sunt mobilizate. Nu raspanditi zvonuri si urmati indemnurile autoritatilor", a adaugat Christophe Castaner intr-un mesaj pe Twitter.

Martori au povestit pentru AFP ca au auzit focuri de arma in jurul orelor 19.00. Multimea aflata pe strazi le-a parasit in mare fuga.

Acest atac a avut loc in timp ce Franta traieste sub o amenintare terorista ridicata dupa valul de atentate jihadiste fara precedent care au facut 246 de morti din 2015.

Franta a fost lovita de doua ori in acest an in cursul unor atacuri soldate cu cinci morti.

Presedintele CE, Jean-Claude Juncker, condamna atacul

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a condamnat atacul armat comis marti seara la Strasbourg, spunand ca gandurile sale sunt indreptate catre victime.

"Strasbourg este un oras care este prin excelenta un simbol al pacii si democratiei europene", scrie Juncker pe Twitter. ''Valori pe care le vom apara intotdeauna'', relateaza dpa.

Theresa May se declara "socata" de atacul de la Strasbourg

Prim-ministrul britanic Theresa May s-a declarat socata de atacul armat comis marti seara in Strasbourg si si-a exprimat solidaritatea cu poporul francez.

''Socata si intristata de ingrozitorul atac din Strasbourg. Gandurile mele sunt cu toti cei afectati si cu poporul francez'', a scris Theresa May pe Twitter.