Intr-o alocutiune de circa 15 minute, foarte asteptata, presedintele francez a promis o serie de masuri care merg in sensul cresterii puterii de cumparare solicitate de "veste": cresterea salariului minim cu 100 de euro din 2019, fara ca acest lucru sa-i coste vreun euro pe angajatori, defiscalizarea orelor suplimentare din 2018 si anularea cresterii de taxe care a fost impusa pensionarilor care castiga mai putin de 2.000 de euro pe luna.

In plus, el le-a cerut angajatorilor care pot face acest lucru "sa plateasca o prima de sfarsit de an" care nu va fi fiscalizata.

Afirmand ca intelege "furia" si "suferinta", presedintele francez a facut mea culpa, dupa numeroasele scandari care i-au cerut demisia in timpul protestelor "vestelor galbene", uneori violente, care au avut loc in Franta de la jumatatea lui noiembrie, paralizand tara si scotand in evidenta o profunda fractura sociala intre guvern si "veste".

"Imi asum o parte din responsabilitate", a spus el. De multe ori considerat dispretuitor, chiar arogant, dupa iesiri impotriva francezilor "refractari la schimbare", el a recunoscut ca este posibil sa fi dat sentimentul ca furia "vestelor" "nu este grija sa".

Afirmand ca decreteaza "stare de urgenta economica si sociala", el a dat asigurari ca "presimtind aceasta criza" a decis sa candideze la alegerile prezidentiale din 2017.

"Nu am uitat acest angajament", a spus el, precizand ca vrea "o Franta in care putem trai demn din munca noastra".

El a anuntat si diverse reuniuni si consultari, lasand sa inteleaga ca ar putea fi propusa o reforma a reprezentarii politice

", a mai spus presedintele, care are o popularitate foarte scazuta, estimand ca "suntem intr-un moment istoric pentru tara noastra".

In schimb, el a exclus orice "indulgenta" pentru autorii numeroasele violente si jafuri care au marcat manifestatiile vestelor galbene, dintre care unele au facut inconjurul lumii, precum scenele de gherila de la Arcul de Triumf.

"Nicio furie nu justifica sa atacam un politist, un jandarm... Cand violenta se dezlantuie, libertatea inceteaza", a subliniat Macron, potrivit Agerpres.

El a exclus, de asemenea, si o revenire asupra suprimarii ISF, un impozit care taxa gospodariile cu venituri mai mari si a carui abolire la inceputul mandatului lui Macron a fost perceputa drept o nedreptate de "vestele galbene".

Transformarea ISF pentru a stimula investitii productive a permis crearea de locuri de munca, a dat asigurari Macron.

Aceasta criza a "vestelor galbene" este cea mai grava cu care se confrunta tanarul presedinte, de la alegerea sa, in 2017. El a ramas aproape mut de la manifestatiile violente de la 1 decembrie si scenele de confruntare de la Arcul de Trium care au facut inconjurul lumii.

Emmanuel Macron, aflat la cel mai scazut nivel al sau in sondaje, a dat deja inapoi saptamana trecuta, acceptand sa anuleze o taxa pe carburanti denuntata de "vestele galbene". A fost atunci primul pas inapoi de la sosirea sa la putere: intr-un an si jumatate, presedintele care a spus ca vrea sa transforme Franta nu a dat deloc inapoi, in pofida numeroasele manifestatii de opozitie impotriva vastului sau proiect de reforme.

Insa acest prim gest nu a fost suficient pentru a calma furia "vestelor galbene", care zguduie tara de trei saptamani.

Ramane de vazut daca aceste ultime masuri anuntate vor fi suficiente pentru a calma revolta, atata timp fractura sociala pare profunda intre, pe de o parte, o Franta care are sentimentul care aluneca spre saracie si nu este ascultata, si, pe de alta, guvernul lui Emmanuel Macron, acuzat cu regularitate ca este "presedintele bogatilor", comenteaza AFP.