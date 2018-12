Curtea regionala din Irkutk, in Siberia, l-a declarat pe Mihail Popkov vinovat de uciderea a 56 de femei in perioada 1992-2007, a anuntat biroul procurorului intr-un comunicat citat de agentia Interfax.

Cu 78 de crime in total, Mihail Popkov "bate cu mult recordul" altor doi cei mai cunoscuti ucigasi in serie din Rusia.

Mihail Popkov avea "o nevoie patologica de a ucide oameni", se spune in text. De asemenea, el a fost declarat vinovat de violarea a zece dintre victimele sale.

El a fost condamnat la o a doua pedeapsa de inchisoare pe viata.

Popkov fusese condamnat prima data in 2015, pentru uciderea si violarea a 22 de femei. Apoi, el a marturisit 59 de crime suplimentare, insa politia nu a putut demonstra adevarul spuselor sale decat in trei dintre acestea.

El isi ucidea victimele dupa ce le invita sa faca un tur noaptea, uneori intr-o masina a politiei, in afara orelor sale de lucru, langa orasul Angarsk.

In calitate de politist, Mihail Popkov participase chiar la anchete asupra unora dintre crimele lui, pentru a deturna suspiciunile, au dezvaluit colegii sai.

In final, el a fost arestat in 2012 la Vladivostok, Extremul Orient rus, identificat dupa o ancheta la scara mare, ce a presupus inclusiv analize ADN din partea locuitorilor ale caror masini corespundeau urmelor de pneuri lasate la locurile crimei.

Printre alti ucigasi in serie rusi, Andrei Cikatilo a fost executat in 1994 pentru uciderea a 53 de adolescenti si copii in perioada sovietica. In 2007, un alt ucigas in serie, Aleksandr Piciuskin, a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea a 48 de persoane la Moscova.