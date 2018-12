"Marea Britanie este libera sa revoce unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE. O asemenea revocare, decisa potrivit prevederilor constitutionale proprii, ar avea ca efect faptul ca Marea Britanie ar ramane in UE potrivit unor termeni neschimbati in ce priveste statutul sau de tara membra. Posibilitatea exista atat timp cat un acord de retragere convenit intre UE si statul membru nu a intrat in vigoare sau, daca nu s-a ajuns la un asemenea acord, atat timp cat perioada de doi ani dintre data notificarii intentiei de retragere din UE, si orice posibila prelungire, nu a expirat", spune Curtea de Justitie a UE intr-un comunicat transmis luni, potrivit Hotnews.ro.

Marea Britanie nu doreste sa ramana in UE, iar Brexitul va avea loc in nopatea de 29 martie 2019, a reactionat secretarul de stat britanic al Mediului Michael Gove dupa ce CJUE a pronuntat hotararea.