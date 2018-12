"Acordul de la Paris nu functioneaza asa de bine pentru Paris. Proteste si revolte peste tot in Franta", a scris Trump pe Twitter, in a patra zi de actiune a "vestelor galbene".

"Oamenii nu vot sa plateasca multi bani, in mare parte catre tari din lumea a treia (care sunt conduse indoielnic), ca sa protejeze poate mediul", a continuat el.

"S-a cantat 'Il vrem pe Trump. Iubesc Franta", si-a incheiat presedintele american postarea.

Noul atac al lui Trump survine in timp ce reprezentanti din aproape 200 de state s-au reunit la Katowice, in Polonia, pentru cea de-a 24-a conferinta mondiala cu privire la clima.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.