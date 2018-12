"Poate din cauza dispersarii unei substante iritante, tineri au fugit si s-au calcat unii pe altii in picioare. Din nefericire, sase au decedat si exista zeci de raniti", au anuntat pompierii pe Twitter. Ziarul Corriere Della Sera, preluat de dpa, a relatat ca busculada din club este posibil sa fi fost declansata de pulverizarea de gaze lacrimogene in interior.

Potrivit media, in clubul de noapte se aflau circa o mie de persoane, multe dintre ele foarte tinere. Numele clubului din localitatea aflata in apropiere de coasta adriatica a Italiei este "Lanterna Azzurra". Lumea venise in discoteca la un concert al rapperului Sfera Ebbasta, supranumit "regele trap".

Drama s-a produs in jurul orei 01.00 dimineata (00.00 GMT) si exista peste o suta de raniti, dintre care zece in stare grava, potrivit presei. Multi dintre raniti au suferit contuzii severe, in timp ce altii prezentau fracturi, relateaza si DPA.

"Asteptam sa inceapa concertul cand am simtit un miros acru", a declarat presei un tanar ranit de 16 ani, care a fost transportat intr-o stare confuza la un spital din Ancona. "Am alergat spre una dintre iesirile de urgenta dar am observat ca e blocata, agentii de paza ne-au spus sa ne intoarcem inauntru", a adaugat el, potrivit AFP.

Zeci de ambulante, masini de pompieri si de politie s-au deplasat la fata locului, fiind declansata o investigatie asupra cauzelor busculadei, scrie DPA.