Bruno Pavlovsky, presedinte in cadrul Chanel, a declarat pentru publicatia economica germana Handelsblatt ca aceasta companie va procesa in viitor doar piei de la animale utilizate in industria alimentara, informeaza jurnalul.ro.

"Am decis sa nu mai utilizam piei de animale exotice in creatiile noastre viitoare”, a informat el, subliniind ca „in prezent este din ce in ce mai dificil sa ne procuram piei de animale exotice care sa corespunda exigentelor noastre in materie de etica.

Viitorul produselor noastre va depinde de abilitatile atelierelor noastre", a afirmat Pavlovsky.

Bruno Pavlovski a mai spus ca Chanel se va concentra pe dezvoltarea tesaturilor moderne si a imitatiilor de piele, care practic nu se deosebesc de materialele naturale.