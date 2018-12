Anul trecut, Portugalia a obtinut cifre record in acest sector cu 24,1 milioane de turisti, iar anul acesta se indreapta spre "o crestere de 12 %", a declarat responsabila Turismului, Ana Mendes Godinho.

In 2017, volumul de facturare in sectorul turistic, care presupune 10% din PIB-ul Portugaliei, a fost de 15 miliarde de euro, iar intre ianuarie si octombrie veniturile din turism au crescut cu 1,5 miliarde de euro.

"Este un premiu pentru toti cei care lucreaza in sectorul turistic", a declarat Mendes Godinho, asigurand ca aceasta cifra record de 24,1 milioane de turisti din 2017 va fi depasita in 2018.

La premiul 'Cea mai buna destinatie turistica din lume' aspirau, printre altele tari, Africa de Sud, Brazilia, SUA, Grecia, India, sau Spania.

Diversificarea este, potrivit titularei turismului, una din cheile de succes ale Portugaliei, mai ales datorita extinderii rutelor aeriene care leaga statul portughez de mai multe tari.

S-a extins astfel piata pentru tari ca Japonia, Canada, Brazilia, sau China.

Turismul religios este o alta miza a Portugaliei pentru a continua cresterea acestui sector.

A fost astfel creata o platforma pentru promovarea pelerinajelor la Fatima, care in 2017 a atins cifra de 9,5 milioane de vizitatori, drumetiile prin Camino de Santiago, sau zonele de mare influenta iudaica.

In 2018, turismul a cunoscut un avant in toate regiunile Portugaliei, in orase ca Oporto, Lisabona, in regiunea Centro, Alentejo, sau Algarve, alaturi de destinatiile insulare, potrivit titularei Ana Mendes Godinho.

Sursa: Agerpres.