S-a inscris la Universitatea Yale - unde fusese acceptat inainte de a se inrola in armata - si dupa absolvire, in 1948, s-a mutat in Texas, unde s-a implicat in afaceri cu petrol si a devenit milionar pana la varsta de 40 ani.

George Bush s-a implicat in politica inca de la inceputul afacerilor sale cu petrol si a fost membru al camerei inferioare a Congresului American (House of Representatives) din 1967 pana in 1971. Intre 1971 si 1973, a fost cel de-al zecelea ambasador SUA la ONU. Incepand cu ianuarie 1973 si pana in septembrie 1974, a ocupat functia de presedinte al Comitetului National Republican.

Din ianuarie 1976 pana in ianuarie 1977, a fost director al CIA.

In 1980, a candidat pentru functia de presedinte al Statelor Unite, dar Partidul Republican l-a nominalizat pe Ronald Reagan, care l-a ales pe Bush sa candideze pentru functia de vicepresedinte. A fost vicepresedintele SUA intre 20 ianuarie 1980 si 20 ianuarie 1989.

In 1988, a candidat cu succes pentru presedintia Statelor Unite, invingand candidatul democrat Michael Dukakis.