Europa este mai vulnerabila decat Africa si Asia de Sud-Est, intrucat detine un numar mai mare de persoane in varsta care traiesc in orase, unde efectele valurilor de caldura pot fi deosebit de devastatoare, potrivit acestui raport publicat in revista medicala The Lancet si semnat de experti internationali, precizeaza AFP.

"Sanatatea mondiala in secolele viitoare va depinde de natura si dimensiunea reactiilor pe care le vom avea fata de schimbarile climatice", a subliniat unul dintre autorii cercetarii, Hilary Graham, profesoara la Universitatea York din Marea Britanie.

Acest raport anual, intitulat "Numaratoare inversa pentru sanatate si modificari climatice", masoara 41 de indicatori-cheie ce vizeaza aceste doua aspecte. Editia sa din 2018 a fost publicata cu patru zile inainte de debutul celei de-a 24-a Conferinte mondiale pentru clima (COP24), ce va avea loc in Polonia.

"In 2017, peste 157 de milioane de persoane vulnerabile cu varste de peste 65 de ani au fost expuse pe plan mondial la valuri de caldura, cu 18 milioane mai mult decat in 2016", subliniaza documentul.



"Ca o consecinta a cresterii temperaturilor, provocata de schimbarile climatice, populatiile vulnerabile sunt expuse la insolatii, fapt care sporeste riscul de a dezvolta maladii cardiovasculare si renale", estimeaza autorii raportului.

Aceste populatii vulnerabile sunt "persoane de peste 65 de ani, locuitorii din orase si pacientii deja diagnosticati cu maladii cardiovasculare, diabet si maladii respiratorii cronice".

Fenomenul ameninta nu doar sanatatea mondiala, ci si economiile nationale

, in special in India, in Asia de Sud-Est, in Africa subsahariana si in America de Sud", indica raportul.

Aproximativ 80% din orele de munca pierdute au fost inregistrate in sectorul agriculturii (122 miliarde), 17,5% in sectorul industriei (27 miliarde) si 2,5% in sectorul serviciilor (4 miliarde), scrie Agerpres.

Raportul a evidentiat, de asemenea, insuficienta bugetelor alocate pentru adaptarea sistemelor nationale de sanatate la cresterea temperaturilor.