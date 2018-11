''Ceea ce vrem sa realizam e clar: dorim extinderea spatiului Schengen, iar Romania si Bulgaria trebuie sa devina membre ale acestui spatiu. Este obiectivul nostru comun, este directia noastra comuna pentru care luptam. Raportul din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Bulgaria este foarte pozitiv, vizeaza implementarea principiilor statului de drept, in timp ce raportul MCV referitor la Romania este unul extrem de negativ. Romania merge in directia gresita in ceea ce priveste statul de drept, iar asta creeaza probleme in legatura cu aderarea la spatiul Schegen. Inca nu cunoastem (care va fi) rezultatul discutiilor despre aderare, dar guvernul Romaniei are o mare responsabilitate in schimbarea directiei, in caz contrar Romania are sanse mai mici'' de aderare la Schengen, a spus Weber, care este si liderul grupului europarlamentar PPE, intr-o intalnire cu jurnalisti romani la sediul din Bruxelles al Parlamentului European.

El a raspuns astfel unei intrebari legate de aparitia in presa bulgara a unor relatari privind intalnirea sa recenta, desfasurata la Bruxelles, cu vicepresedintele partidului bulgar GERB (formatiune membra a PPE), Tvetan Tvetanov. In respectiva intalnire a fost abordata problema aderarii Bulgariei la spatiul Schengen de libera circulatie, scrie Agerpres.

Liderul grupului europarlamentar PPE a evidentiat faptul ca Romania a facut multi pasi in ceea ce priveste pregatirea tehnica pentru aderarea la Schengen, dar a atentionat ca, desi nu exista o legatura formala intre admiterea in spatiul Schengen si raportul MCV, ''din punct de vedere politic problema este aceea ca oamenii din restul spatiului Schengen se tem ca lupta impotriva coruptiei din Romania nu evolueaza in mod adecvat''.

''O spun din nou, guvernul roman are o mare responsabilitate de a clarifica semnele de intrebare in urmatoarele saptamani, altfel situatia va avea un impact negativ asupra aderarii Romaniei la Schengen'', a spus eurodeputatul german.

Parlamentul European a adoptat la 13 noiembrie o rezolutie nelegislativa privind statul de drept in Romania, text care afirma "profunda preocupare" a eurodeputatilor fata de reforma legislatiei judiciare si penale din Romania si "condamna interventia violenta si disproportionata a fortelor de politie in timpul protestelor de la Bucuresti" din luna august.



In cadrul rezolutiei, Parlamentul European invita autoritatile romane sa puna in practica garantii pentru evitarea ocolirii mecanismelor de verificare si echilibrare si sa se opuna masurilor care ar duce la dezincriminarea coruptiei in randurile functionarilor de stat.

Rezolutia atrage atentia asupra noii legislatii privind statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea sistemului judiciar si Consiliul Superior al Magistraturii. In concordanta cu avertismentele venite dinspre Grupul de state impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO) si Comisia de la Venetia, rezolutia PE avertizeaza in legatura cu impactul noii legislatii asupra independentei sistemului judiciar, asupra eficientei si calitatii acestuia, inclusiv consecinte negative pentru lupta impotriva coruptiei.

Modificarile aduse la Codul penal si Codul de procedura penala - dintre care multe au fost considerate drept neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala din Romania - reprezinta un alt motiv de preocupare, cu efecte suplimentare asupra capacitatii de combatere a coruptiei, a infractiunilor violente si a criminalitatii organizate.

De asemenea, Parlamentul European condamna 'interventia violenta si disproportionata' a politiei in timpul protestelor de la Bucuresti din august 2018 si face apel la autoritatile romane sa asigure o ancheta transparenta, impartiala si efectiva a actiunilor fortelor de ordine.