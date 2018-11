Aeronava Boeing 757, pe care Donald Trump a folos-o des in perioada campaniei sale electorale, stationa in momentul in care a fost lovita de un alt avion privat in timpul manevrei de parcare.

In cea din urma aeronava, un Bombardier Global Express, se aflau trei persoane.

In timpul incidentului, avariata a fost aripa avionului privat al presedintelui SUA, noteaza stiripesurse.ro.

Din fericire, nu s-au inregistrat victime.