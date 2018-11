Rusia a sechestrat trei nave ale marinei ucrainene impreuna cu echipajele lor duminica in apropierea Peninsulei Crimeea, pe care Moscova o anexat-o in 2014, pentru ceea ce a spus ca a fost intrarea lor ilegala in apele rusesti - o acuzatie respinsa puternic de Kiev.

Joi, in interviuri pentru ziarul german Bild si grupul de presa Funke, Porosenko a respins acuzatiile Rusiei ca intrarea vaselor in Marea Azov - o mica mare ale carei ape teritoriale sunt impartite intre Ucraina si Rusia si unde se afla porturile ucrainene Mariupol si Berdiansk - a fost o provocare.

"Nu credeti in minciunile lui Putin", a declarat el pentru Bild, ziarul german cu cea mai mare vanzare, comparand protestele de nevinovatie ale Rusiei in aceasta chestiune cu respingerea de catre Moscova in 2014 a faptului ca avea soldati in Crimeea, chiar in timp ce ei se deplasau sa o anexeze.



"Putin doreste intoarcerea vechiului imperiu rus", a spus el. "Crimeea, Donbas, intreaga tara. Ca un tar rus, asa cum el insusi se se vede, imperiul sau nu poate functiona fara Ucraina. El ne vede ca pe colonia sa", a adaugat Porosenko.

Moscova a confiscat Crimeea dupa ce un lider prorus a fost rasturnat la Kiev, iar mai tarziu a sprijinit separatistii prorusi in estul Ucrainei intr-un conflict in care au fost ucise peste 10.000 de persoane. Cele mai mari lupte s-au incheiat cu o incetare a focului in 2015, dar schimburi mortale de tiruri inca sunt frecvente, scrie Agerpres.

Porosenko a cerut Germaniei, cel mai mare si mai bogat cumparator al exporturilor de gaze ale Moscovei, sa opreasca constructia unui gazoduct submarin ce ar permite Rusiei sa furnizeze direct gaz Germaniei, ocolind Ucraina.

"Avem nevoie de o reactie puternica, ferma si clara la adresa comportamentului agresiv al Rusiei", a declarat el pentru Funke. "Asta inseamna si oprirea proiectului de gazoduct Nord Stream 2", a adaugat el.

Germania considera conducta, care este construita de compania energetica detinuta de statul rus Gazprom, ca o investitie privata. Dar Merkel i-a recunoscut recent "dimensiunile politice" si a spus ca prin Ucraina trebuie sa continue sa treaca gazul rusesc vandut Europei de Vest.

Oficiali germani au declarat miercuri ca pozitia lor asupra conductei a ramas neschimbata si ca discutiile privind inasprirea sanctiunilor impotriva Moscovei, cerute de Statele Unite si de multi politicieni europeni, sunt "premature".

Porosenko a cerut de asemenea stationarea navelor NATO in Marea Azov, sugestie respinsa deja de cancelarul Angela Merkel.