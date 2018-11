Potrivit legislatiei olandeze, politia si armata nu pot patrunde intr-un lacas de cult unde se oficiaza o slujba religioasa. Este ceea ce au avut in vedere credinciosii parohiei din Bethel, unde pastorul a organizat oficierea unei slujbe non-stop, 24 de ore din 24, pentru a evita deportarea familiei Tamrazyan.

Pastori din intreaga tara vin sa oficieze pe rand slujba, iar credinciosii sunt prezenti in numar tot mai mare, potrivit lui Annabelle Timsit, reporter la Quartz!, in timp ce membrii familiei sunt gazduiti in acest lacas.

Sasun Tamrazyan, tata de familie si opozant politic din Armenia, a primit amenintari cu moartea in tara sa natala, dar a decis sa ceara azil politic in Olanda, unde rezida deja de noua ani.

Dupa mai multi ani de proceduri, azilul le-a fost acordat de un judecator, insa ulterior a fost revocat de guvern in urma recentelor reforme ale politicii de imigratie olandeze. Dupa ce a facut apel fara succes la un mecanism legal prin care familiile cu copii care au trait peste cinci ani in tara primesc permis de sedere in Olanda, familia Tamrazyan au primit ordin de deportare.

Ei au recurs atunci la propria parohie care i-a indrumat spre biserica din Bethel si care s-a oferit sa-i gazduiasca.

Theo Hettema, membru in Consiliul General al Preotilor Protestanti, a recunoscut ca au avut loc deliberari anevoioase inainte de a lua o decizie, deoarece biserica a fost pusa intr-o pozitie dificila.

Insa, dupa ce responsabilii au stabilit ca oferirea unui adapost este prioritar, intreaga biserica evanghelica olandeza a decis sa colaboreze la oficierea acestor slujbe non-stop, pentru a impiedica repatrierea membrilor familiei Tamrazyan.