Despre situatia dintre Rusia si Ucraina, Noble a afirmat: „Este una foarte grava si condamnam actiunile Rusiei. Suntem foarte ingrijorati privind atacurile asupra integritatii teritoriale ale si suveranitatii Ucrainei si in ceea ce ii priveste pe marinarii care au fost retinuti de Rusia”.

In opinia sa, „Rusia trebuie sa recunoasca integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei si sa elibereze marinarii cat de curand posibil si navele si sa isi respecte vecinii, sa actioneze in vederea stabilirii pacii in zona”, scrie News.ro.

Noble nu a dorit sa faca predictii privind felul in care va evolua acest conflict. „Este clar ca oamenii din Rusia si Ucraina si din tarile vecine isi doresc ca acesta sa fie rezolvat rapid si pacifist. Rusia trebuie sa permita accesul la Marea Azov”.

El a amintit ca, anul acesta, Marea Britanie s-a confruntat cu situatii „tragice”, precum atacul din Salisbury, provocate de Rusia. „A indignat populatia, iar asta s-a reflectat in pozitia guvernului britanic. Daca ne amintim de asasinarea lui Litvinenko, intelegem ca Marea Britanie a simtit foarte direct experientele negative cauzate de operatorii rusi”. Pe de alta parte, a spus el, relatia cu Rusia este una complexa: „Multi cetateni rusi traiesc in Marea Britanie, cooperarea economica este una de succes. Cred ca este foarte important sa urmarim contextul larg, sa nu ne concentram doar pe componenta reprezentata de securitate”.

Andrew Noble: Marea Britanie si Romania au o relatie apropiata privind apararea

Legat de acordul pentru Brexit aprobat duminica, Andrew Noble a spus ca este unul „foarte pozitiv” si ca „britanicii din Romania si romanii din Marea Britanie vor continua sa traiasca la fel ca pana acum”.

Noble a mai afirmat: "Marea Britanie si Romania au o relatie apropiata privind apararea. Marea Britanie este foarte angajata privind securitatea intregii Europe. Nu a existat nicio indoiala legat de asta. NATO este principalul furnizor al stabilitatii si securitatii in Europa. Speram sa negociem cu Uniunea Europeana relatii care ne vor permite cel mai inalt nivel de participare privind securitatea, lupta impotriva crimei organizate. Este si in interesul celor 27 de state membre ale UE".

Andrew Noble a participat miercuri la conferinta „Apararea si securitatea Europei si in zona Marii Negre - Marea Britanie, Romania si BREXIT”, la care a fost prezent si ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les. Sunt abordate teme precum „NATO, securitatea europeana si Rusia”, „Securitate cibernetica”, „Perspective regionale de securitate in zona Marii Negre” si „Dependente critice in economiile moderne”.