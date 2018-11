"Presedintele Porosenko a semnat legea", a anuntat pe Facebook acest purtator de cuvant, Sviatoslav Tegolko, cu privire la legea adoptata luni de parlamentul ucrainean, privind introducerea legii martiale pentru 30 de zile in zece regiuni frontaliere ale Ucrainei.

Intr-un discurs catre natiune sustinut luni, Petro Porosenko a subliniat ca intentioneaza sa instituie legea martiala incepand din 28 noiembrie, ora locala 09:00, pentru 30 de zile, si nu incepand cu ziua de luni, asa cum a decis in ajun Consiliul Securitatii Nationale si Aparare (SNBO).

In discursul sau, Petro Porosenko a declarat ca instituirea legii martiale nu va afecta drepturile si libertatile individuale, dar documentul care a fost prezentat Radei Supreme contine totusi restrictii in acest sens.

Duminica, paza de coasta rusa, subordonata Serviciului Federal de Securitate (FSB), a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate. Acest incident a survenit in Marea Neagra in timp ce aceste nave incercau sa patrunda in stramtoarea Kerci, pentru a intra in Marea Azov.