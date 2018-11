Ridicand tonul fata de Vladimir Putin, Donald Trump a amenintat, la randul sau, sa anuleze o intalnire prevazuta la sfarsitul saptamanii, cu omologul sau rus la summitul G20 in Argentina.

Raportul cu privire la situatie pe care consilierii sai in domeniul securitatii nationale urmeaza sa i-l predea in curand "va fi hotarator", a declarat presedintele Statelor Unite intr-un interviu acordat The Washington Post (WP), potrivit Digi24.

"Mie nu-mi place aceasta agresiune", a insistat Trump, acuzat adesea ca este prea conciliant cu Moscova.

Tensiunile au inceput duminica, dupa ce Rusia a lovit o nava ucraineana

Tensiunile dintre Ucraina si Rusia in jurul Marii Azov au cunoscut o escaladare brusca duminica, cand Kievul a acuzat Rusia ca a lovit o nava ucraineana si a blocat accesul in aceasta mare mica, situata intre Crimeea, anexata in 2014 de Moscova, si estul Ucrainei, teatrul unui razboi cu separatistii prorusi.

Situatia s-a deteriorat rapid, Ucraina acuzand Rusia in cursul serii de duminica ca a capturat aceste nave dupa ce a deschis focul asupra lor in aceasta zona strategica.