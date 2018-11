Pilotul era singura persoana aflata la bordul unui avion de tip cargo al companiei Vortex Air, ce efectua un zbor din orasul Devonport din Tasmania spre King Island, o insula aflata intre Tasmania si Australia continentala, pe 8 noiembrie.

Deocamdata nu este clar modul in care pilotul a reusit sa se trezeasca si sa aterizeze in siguranta cu acel avion, un model Piper PA-31 bimotor cu turbopropulsoare, in urma unui zbor matinal.

"In timpul calatoriei, pilotul a adormit, iar rezultatul a fost acela ca aeronava a depasit King Island cu o distanta de 46 de kilometri", au transmis reprezentantii Biroului australian pentru siguranta transporturilor (ATSB), care investigheaza incidentul, considerat deocamdata un caz de "incapacitate".

ATSB afirma intr-un comunicat ca il va chestiona pe pilotul in cauza si va revizui procedurile de operare inainte de a da publicitatii un raport final in aceasta chestiune, anul viitor.

Avionul vizat are o viteza de croaziera de aproximativ 380 de kilometri pe ora si dispune de o autonomie de aproximativ 1.900 de kilometri.

Neil Hansford, presedintele companiei de consultanta aeriana Strategic Aviation Solutions, a declarat marti ca aeronava zbura folosind functia de pilot automat in momentul in care si-a depasit destinatia prestabilita, scrie Agerpres.



"Avioanele zboara pana cand raman fara carburant, iar in unele cazuri rezervoarele cu carburant trebuie conectate manual. Asadar, odata ce avionul ramane fara carburant, ele se prabusesc", a declarat Neil Hansford pentru postul public de televiziune australian ABC.

El considera ca este neobisnuit ca un pilot sa adoarma in timpul unui zbor relativ scurt - circa 240 kilometri - precum cel vizat in aceasta ancheta.

Acelasi expert a reamintit ca Australia are regulamente stricte in ceea ce priveste oboseala cu care se confrunta pilotii de avioane.

Vortex Air este o companie australiana infiintata in urma cu 25 de ani, care opereaza zboruri in Tasmania.