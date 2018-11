Cei doi lideri de stat au avut o convorbire la telefon la initiativa partii germane, pentru a discuta despre "incidentul periculos" care a avut loc duminica in Marea Neagra, potrivit aceleiasi surse.

In timpul acestei convorbiri cu Angela Merkel, Vladimir Putin "si-a exprimat profunda ingrijorare in legatura cu decizia Kievului de a-si aduce fortele armate in stare de alerta si de a instaura legea martiala", se spune in comunicat.

Presedintele rus a denuntat "actiunile de provocare ale partii ucrainene si incalcarea grosolana a normelor de drept international de catre navele militare ale acesteia", subliniaza comunicatul.

De asemenea, Putin si-a exprimat "speranta ca Berlinul va putea influenta autoritatile ucrainene pentru a le descuraja in legatura cu ulterioare actiuni negandite", adauga textul comunicatului emis de Kremlin.

Duminica, paza de coasta rusa, subordonata Serviciului Federal de Securitate (FSB), a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate. Acest incident a survenit in Marea Neagra in timp ce aceste nave incercau sa patrunda in stramtoarea Kerci, pentru a intra in Marea Azov, scrie Agerpres.

Dupa aceasta brusca escaladare a tensiunilor, Ucraina a anuntat luni seara introducerea legii martiale in regiunile sale frontaliere, pentru o perioada de 30 de zile.

Washingtonul denunta o actiune "ilegala"

Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a denuntat luni o actiune ''ilegala'' a Rusiei, dupa capturarea in acest weekend a trei nave ucrainene, subliniind ca acest comportament face ''imposibila'' o ''relatie normala'' intreb Washington si Moscova, informeaza AFP., a subliniat diplomata americana, cerand Rusiei ''sa elibereze'' navele ucrainene si echipajele lor, in cadrul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate, la cererea Ucrainei.

''Cerem Rusiei sa-si respecte obligatiile internationale si sa nu sa se opuna sau sa hartuiasca tranzitul maritim ucrainean in stramtoarea Kerci'', ''sa elibereze navele ucrainene capturate si echipajele lor'' si ''sa atenueze tensiunea generata de ea'', a indemnat Moscova Nikki Haley.



''In numele pacii si securitatii internationale, Rusia trebuie sa inceteze imediat aceste comportamente ilegale si sa respecte dreptul de navigatie si libertatile tuturor statelor'', a insistat ambasadoarea americana, fara a evoca posibilitatea unor noi sanctiuni americane impotriva Rusiei cerute de Kiev.

La initiativa SUA, o sesiune a Consiliului de Securitate ceruta luni dimineata de Moscova pe tema ''Incalcarea frontierelor Rusiei'' a esuat.

In cadrul unui vot de procedura, Consiliul de Securitate a respins desfasurarea acestei sesiuni cu sapte voturi (SUA, europenii si Kuweit) din cei 15 membri. Rusia a fost sprijinita doar de China, Bolivia si Kazahstan. Trei tari africane din Consiliu si Peru s-au abtinut.

Astfel, Rusia a esuat in tentativa de a clasifica incidentul din apropierea Crimeii drept o incalcare a suveranitatii sale de catre Ucraina la Natiunile Unite, noteaza dpa. Reuniunea a continuat pe o agenda separata propusa de Kiev, conform agentiei de presa citate.

In cursul unui discurs, ambasadorul rus adjunct, Dmitri Polanski, i-a criticat pe cei care alimenteaza un comportament ''antirusesc''. ''Voi instigati la ura'' impotriva Rusiei, a lansat el, denuntand o ''incalcare'' comisa - potrivit Moscovei - de navele ucrainene in stramtoarea Kerci.

Rusia nu a facut duminica decat ''sa asigure securitatea podului'' peste stramtoare , a spus el, apreciind ca cererea de instituire a starii exceptionale de catre presedintele ucrainean are drept scop doar ''amanarea alegerilor prezidentiale'' in Ucraina, prevazute pentru primavara.