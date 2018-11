Este pentru a doua oara cand un ac de cusut a fost gasit intr-o capsuna in Noua Zeelanda. Descoperirea a fost facuta weekendul trecut intr-o caserola vanduta in oraselul Geraldine de pe Insula de Sud, a precizat un purtator de cuvant al Politiei neozeelandeze, potrivit Agerpres.

Proprietarul supermarketului din care a fost cumparata acea caserola cu fructe a anuntat deja retragerea de la standuri a tuturor capsunelor. El a refuzat insa sa spuna daca fructul in cauza a fost recoltat in Australia sau in Noua Zeelanda.

Ace de cusut si bolduri, descoperite in caserole de capsune, in luna septembrie

Australia a trait mai multe saptamani din septembrie intr-o stare generala de angoasa dupa descoperirea unor ace de cusut si a unor bolduri in caserole cu capsune. Acele anunturi publice au provocat pagube financiare majore in randul producatorilor, panica in randul unora dintre consumatori si o veritabila "epidemie" de farse pe retelele de socializare.

Peste 200 de cazuri prezumtive de capsune contaminate au fost semnalate dupa spitalizarea din cauza unor dureri de stomac a unui barbat care a mancat un astfel de fruct. Un incident similar a fost semnalat si in Noua Zeelanda.

O femeie de 50 de ani care lucreaza intr-o ferma in care au fost produse unele dintre acele capsuni a fost de atunci arestata si pusa sub acuzare in statul Queensland din nord-estul Australiei.

Ministerul neozeelandez al sectorului primar (MPI) a anuntat ca persoana care a gasit acul de cusut in caserola din Geraldine nu a fost ranita.

"Politia a deschis o ancheta", a declarat in fata jurnalistilor un purtator de cuvant al ministerului. "In acest stadiu, MPI nu are motive sa creada ca situatia ar putea sa se agraveze si sa mearga dincolo de aceasta descoperire singulara. Totusi, ca masura de precautie, magazinul in cauza a retras capsunele de pe rafturile sale".