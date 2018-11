Ucraina a facut un pas important in sensul instituirii legii martiale dupa capturarea de catre Rusia a trei nave ale Fortelor navale ucrainene in urma unui incident armat soldat cu raniti in stramtoarea Kerci, eveniment care a provocat o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, relateaza AFP.

Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta, potrivit unor diplomati, care au precizat ca aceasta a fost solicitata de ambele tari. Moscova a cerut ca reuniunea sa aiba loc la ora 11.00 (16.00 GMT), au declarat pentru AFP surse diplomatice.

In noaptea de duminica spre luni, Consiliul de securitate si de aparare ucrainean reunit de urgenta i-a propus presedintelui Petro Porosenko sa introduca legea martiala "pentru 60 de zile", a anuntat secretarul acestei structuri.

Decizia trebuie validata de Parlamentul ucrainean, a carui reunire in sesiune extraordinara este prevazuta in cursul dupa-amiezii, insa un vot pozitiv este departe de a fi garantat, noteaza France Presse, potrivit Agerpres.

Cu prilejul reuniunii Consiliului de securitate al tarii sale, presedintele Porosenko a denuntat "un act nebunesc al Rusiei impotriva Ucrainei", dand asigurari ca "atacul a fost premeditat". "Legea martiala nu inseamna o declaratie de razboi" catre Rusia, "ea va fi introdusa numai pentru aparare", a dat el asigurari.



Tensiunile au inceput duminica, dupa ce Rusia a lovit o nava ucraineana



Tensiunile dintre Ucraina si Rusia in jurul Marii Azov au cunoscut o escaladare brusca duminica, cand Kievul a acuzat Rusia ca a lovit o nava ucraineana si a blocat accesul in aceasta mare mica, situata intre Crimeea, anexata in 2014 de Moscova, si estul Ucrainei, teatrul unui razboi cu separatistii prorusi.

Situatia s-a deteriorat rapid, Ucraina acuzand Rusia in cursul serii de duminica ca a capturat aceste nave dupa ce a deschis focul asupra lor in aceasta zona strategica.

Navele - doua vedete blindate, Berdiansk si Nikopol, si remorcherul Iani Kapu - incercau sa intre din Marea Neagra in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov.

Dintr-un total de 23 de militari aflati la bordul navelor, sase au fost raniti, dintre care doi grav, potrivit armatei ucrainene.

Rusia a recunoscut atacul si sechestrarea navelor ucrainiene

Rusia a confirmat arestarea navelor si faptul ca a facut uz de armament, acuzand navele ucrainene ca "au efectuat actiuni ilegale in apele teritoriale ruse", insa a precizat ca doar trei marinari ucraineni au fost raniti in incident.

Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a denuntat "metodele de banditi la drumul mare" ale Ucrainei, intr-o declaratie transmisa AFP. "Mai intai provocari, apoi presiuni puternice si apoi acuzatii de agresiune", se mentioneaza in textul citat.

Fortele navale ucrainene dau asigurari totusi ca au anuntat Rusia in avans de itinerariul navelor lor.

Potrivit acestora, navele ucrainene au petrecut mai multe ore in fata stramtorii Kerci, dupa ce un petrolier a fost plasat sub podul Crimeii, care leaga peninsula de Rusia, pentru a bloca accesul in stramtoare.

Aceasta stramtoare, singura cale maritima intre Marea Neagra si Marea Azov, este o axa strategica de prima importanta, atat pentru Rusia, cat si pentru Ucraina.

"Asteptam de la Rusia sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci si facem apel la toate partile sa actioneze cu maximum de retinere pentru a se ajunge la o detensionare imediata a situatiei", a cerut Uniunea Europeana intr-un comunicat. La randul sau, NATO a facut apel "la retinere si la detensionare".

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Ministrul ucrainean al afacerilor externe Pavlo Klimkin a facut apel la Occident "sa formeze o coalitie clara pentru a rezista actelor de agresiune ale Rusiei".

"La instructiunile presedintelui Porosenko, facem imediat apel la Consiliul de Securitate al ONU", a spus la randul sau Volodimir Ielcenko, reprezentant permanent al Ucrainei la ONU.

Rusia revendica controlul apelor din largul Crimeii de la anexarea peninsulei. Kievul si occidentalii acuza Moscova ca impiedica deliberat tranzitul navelor comerciale prin stramtoarea Kerci.

Dificultatile au aparut odata cu constructia de catre Moscova a unui pod foarte controversat de 19 km lungime in stramtoarea Kerci. Instalarea sa in 2017 impiedica trecerea unei parti a navelor. In acest an, Garda de coasta rusa a inceput sa retina nave, oficial pentru controale.

Kievul estimeaza ca Moscova ar putea merge pana la pregatirea unei ofensive impotriva Mariupol, ultimul mare oras sub controlul Kievului in estul tarii.

Apele putin adanci ale Marii Azov scalda sudul Donbass, regiune ucraineana unde conflictul armat cu separatistii prorusi s-a soldat cu peste 10.000 de morti in patru ani. Kievul si Occidentul acuza Rusia ca ii sustine militar pe separatisti, ceea ce Moscova dezminte in pofida a numeroase probe.