Autoritatile israeliene din domeniul sanatatii au mentionat ca pasagerii zborului RO153, cu decolare de la Bucuresti pe 20 noiembrie la ora 23:30, ar trebui sa efectueze un control medical pentru a verifica daca au fost deja vaccinati contra rujeolei.

''Pasagerii zborului care nu au primit doua doze de vaccin antirujeolic sunt invitati sa ia legatura cu cel mai apropiat birou medical pana maine (luni), 26 noiembrie, pentru a verifica daca trebuie sa fie vaccinati'', se mentioneaza intr-o declaratie a Ministerului Sanatatii israelian data publicitatii duminica, potrivit Agerpres.

''In general, persoanele sanatoase nascute inainte de anul 1957 sunt considerate imune in mod natural la aceasta boala'', adauga declaratia citata.

In Israel s-a inregistrat recent o epidemie de rujeola, situatie pentru care autoritatile considera responsabile persoanele ce refuza vaccinarea lor si a copiilor lor din motive ideologice sau de alta natura.

Sute de persoane au contractat rujeola in acest an, iar un copil de 18 luni a decedat la Ierusalim

Cele mai multe cazuri se inregistreaza in interiorul comunitatii ultrareligioase, unde rata imunizarii este in general scazuta, iar cabinetele medicale fac eforturi pentru a informa si vaccina mii de persoane la Ierusalim, Beit Shemesh si in alte localitati.

Membrii Knesset-ului (parlamentul israelian) au dezbatut saptamana trecuta o lege care le-ar conferi autoritatilor israeliene puterea de a sanctiona parintii ce refuza vaccinarea copiilor lor si de a interzice inscrierea lor in toate institutiile de invatamant, inclusiv in gradinite. Daca va fi adoptata, legea se va aplica oricarei persoane care nu a fost vaccinata contra unei boli in legatura cu care exista temeri la nivel national privind riscul aparitiei unei epidemii.