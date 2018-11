Epicentrul seismului a fost localizat la 17 km sud-vest de orasul Sar-e Pol-e Zahab, la 7 km adancime, a anuntat Institutul de geofizica. Aceasta regiune din vestul Iranului, frontaliera cu Irakul, a fost lovita de mai multe cutremure in ultimii ani.



Cel putin 115 persoane au fost ranite la Sar-e Pol-e Zahab si in orasul vecin Gilan-e Gharb, potrivit guvernatorului Kermanshah, Houshang Bazvand, citat de agentia de presa iraniana Fars.

Sapte replici de mai mica amploare au fost inregistrate intr-o ora de la seismul principal, a precizat Institutul de geofizica.

In noiembrie 2017, un seism devastator cu magnitudinea 7,3 s-a soldat cu 620 de morti si peste 12.000 de raniti in provincia iraniana Kermanshah, precum si cu opt morti in Irak. De asemenea, 30.000 de case au fost avariate, scrie Agerpres.

Ultimul cutremur de amploare care a lovit vestul Iranului s-a produs in august 2018, avand o magnitudine evaluata la 6 de Institutul american de geofizica (USGS). Doua persoane au murit atunci si 255 au fost ranite.

Iranul se afla pe doua importante placi tectonice si activitatile seismice sunt frecvente aici.

In decembrie 2003, un seism a distrus orasul istoric Bam din Iran, in provincia Kerman (sud-est). Cel putin 31.000 de persoane au fost ucise.

In iunie 1990, un seism cu magnitudinea 7,4 in Iran in apropiere de Marea Caspica s-a soldat cu 40.000 de morti, 300.000 de raniti si 500.000 de persoane ramase fara adapost.