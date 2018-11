''Cei care le-au spus ca le va permite sa economiseasca cateva sute de milioane de lire i-au mintit'', a insistat Macron, la incheierea summitului extraordinar de la Bruxelles in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui summit extraordinar acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra.

Macron a adaugat ca ''costurile pentru Marea Britanie sunt uriase'', dar nu a facut referire la ''factura'' pe care o vor avea de platit britanicii pentru Brexit, care este estimata intre 40 si 50 de miliarde de euro, scrie Agerpres.

''Cei care le-au spus britanicilor ca va fi rapid si usor i-au mintit'', a continuat Macron, care a facut apel sa nu se speculeze cu privire la decizia cruciala cu care se va confrunta in viitor sefa executivului britanic Theresa May in parlamentul de la Londra, care va trebui la randul sau sa se pronunte prin vot asupra acordului pentru Brexit.

Macron s-a limitat sa spuna ca Franta se pregateste pentru ''toate scenariile'', inclusiv o iesire fara acord. Presedintele francez, care a marturisit ca simte ''tristete sa vada cum Uniunea Europeana se micsoreaza'' odata cu plecarea Marii Britanii, a recunoscut ca ''se vor schimba echilibrele si functionarea UE'' dupa iesirea britanicilor, desi ''este prea devreme pentru a spune in ce mod''.