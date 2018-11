"Consiliul European aproba acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice", scriu liderii celor 27 de state membre in concluziile summitului extraordinar de la Bruxelles.

Acordul de retragere, care are 585 de pagini, detaliaza conditiile juridice ale iesirii Marii Britanii din UE la 29 martie 2019.

Declaratia politica ce insoteste acordul subliniaza obiectivele comune ale Londrei si Bruxellesului pentru viitoarea lor relatie. Documentul nu are un caracter obligatoriu, scrie Agerpres.

Declaratia face apel de asemenea la parlamentul britanic sa sprijine la randul sau acordul.

Liderii din UE s-au exprimat de asemenea in favoarea "unei relatii cat mai stranse posibil" cu Londra dupa Brexit.

Aceasta relatie a facut obiectul unei "declaratii politice" separate de acordul de divort, care subliniaza obiectivele comune ale Londrei si Bruxellesului pentru viitoarea lor relatie si care a fost de asemenea aprobat de Consiliul European.

Liderii celor 27 de state membre multumesc negociatorului-sef al UE, Michel Barnier, "pentru eforturile sale neobosite" si pentru "contributia sa in mentinerea unitatii printre cele 27 de state membre de-a lungul negocierilor cu Londra".

In procesul-verbal al summitului se reafirma ca un acord privind pescuitul este "o prioritate" si ca acesta ar trebui negociat cu Marea Britanie "inainte de incheierea perioadei de tranzitie" la sfarsitul lunii decembrie 2020.



In anexe, printre care se numara si o scrisoare a reprezentantului britanic la Consiliul European, precum si o scrisoare a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si a presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, catre premierul spaniol Pedro Sanchez, sunt date asigurari Spaniei asupra faptului ca ea va avea un cuvant de spus in discutiile privind viitoarea relatie dintre UE si Gibraltar.

Chestiunea acestui teritoriu britanic situat la extremitatea sudica a Spaniei a amenintat desfasurarea summitului pana in ajunul reuniunii.



"Tratatul de retragere", negociat cu dificultate timp de 17 luni intre Londra si Bruxelles, mai trebuie de acum ratificat de Parlamentul European si in special de Parlamentul britanic inainte de a intra in vigoare.

Insa aprobarea parlamentarilor britanici, care ar urma sa voteze in decembrie, este departe de a fi o certitudine.

"Voi face campanie cu toate fortele mele pentru a castiga acest vot (...), pentru binele Marii Britanii si pentru intreaga noastra populatie", a promis premierul Theresa May intr-o scrisoare deschisa publicata duminica in presa britanica.



"Acum este momentul ca toata lumea sa isi asume responsabilitatile", a spus Barnier la sosirea la summitul de la Bruxelles, adaugand ca "vom ramane aliati, parteneri si prieteni" cu Marea Britanie.

La randul sau, Juncker a spus inaintea summitului ca a vedea ca Marea Britanie paraseste UE "nu este un moment de jubilare sau de celebrare", ci este "un moment trist si o tragedie".