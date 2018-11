"Rusia reprezinta astazi in mod indiscutabil o amenintare mult mai mare pentru securitatea noastra nationala decat amenintarile extremiste islamiste pe care le reprezinta Al-Qaida si gruparea Stat Islamic ", a declarat generalul Mark Carleton-Smith, seful Statului Major interarme al Marii Britanii, intr-un interviu pentru The Telegraph.

Aceasta declaratie intervine dupa o vizita a sa in Estonia, unde trupe britanice sunt desfasurate in cadrul unui program al NATO, la circa 150 de kilometri de frontiera rusa.

"Rusia a aratat ca este gata sa foloseasca forta militara pentru a-si apara si dezvolta propriile interese nationale. Rusii incearca sa exploateze vulnerabilitatea si slabiciunea peste tot unde le detecteaza", a adaugat el.

Mark Carleton-Smith a atentionat de asemenea asupra "riscurilor netraditionale" pe care le pune Moscova, mentionand infractionalitatea cibernetica, razboiul submarin sau cel din spatiu.

Dimpotriva, el a estimat ca "amenintarea islamista s-a redus odata cu destructurarea" gruparii Stat Islamic.

Mark Carleton-Smith a condus operatiunile britanice pentru gasirea lui Oussama Bin Landen, dupa atentatele din 11 septembrie 2001 din SUA. Apoi, el a condus armata britanica in campania militara impotriva SI in Irak si in Siria, scrie Agerpres.

Seful Statului Major al armatei britanice a afirmat de asemenea ca el "nu va sustine nicio initiativa care ar diminua eficacitatea NATO", cu referire la proiectul de infiintare a unei armate europene, sustinut de presedintele francez Emmanul Macron. "NATO reprezinta centrul gravitational al securitatii europene", a subliniat generalul britanic, indemnand la "intarirea" mijloacelor organizatiei.

Londra a acuzat in octombrie Rusia ca a intreprins in ultimii ani principalele atacuri cibernetice din lume, impotriva Partidului Democrat american, a Agentiei sportive Antidoping sau a aeroportului din Odesa, Ucraina. Ministerul britanic al Afacerilor Externe a desemnat serviciul de spionaj al armatei ruse (GRU) responsabil de aceste atacuri, care "au costat economiile nationale milioane de lire".