Presa in Ankara a publicat filmarile realizate cu ajutorul camerelor video instalate in garnitura. In imagini se pot observa cum vagoanele se inclina puternic si se rastoarna, prinzand oamenii sub ele.

De asemenea, o alta camera instalata in locomotiva ilustreaza socul resimtit de conductori in timpul incidentului.

In momentul deraierii se aflau peste 360 de oameni in tren. Dintre acestia 25 au murit si peste 330 au fost raniti. Tragicul eveniment s-a produs din pricina unei alunecari de teren care a distrus terasamentul, noteaza digi24.ro.