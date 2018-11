Sora Cecylia Maria Roszak, care a implinit varsta de 110 ani pe 25 martie 2018, a primit in 2009 titlul de "Drept intre popoare" din partea Institutului Yad Vashem din Ierusalim.



Nascuta in 1908 in regiunea Poznan din vestul Poloniei, ea s-a calugarit in 1929 la manastirea Na Grodku din Cracovia, apoi a rostit juramintele religioase dupa cinci ani.



Trimisa in 1938 la Vilnius - in perioada in care acest oras, in prezent capitala Lituaniei, era inca o localitate poloneza - Cecylia Maria Roszak a participat la infiintarea unei manastiri unde, alaturi de colegele ei, a ascuns zece evrei, dintre care unii erau membri cunoscuti din Rezistenta, in timpul ocupatiei nazistem, scrie Agerpres