Procurorii au declarat ca Santos Lopez a participat in 1982 la uciderea in masa a aproape tuturor barbatilor, femeilor si copiilor din satul Dos Erres.

Lopez a fost acuzat ca facea parte din patrula speciala de elita Kaibiles care a fost trimisa la Dos Erres pentru a-i gasi pe membrii unui grup de gherila care au atacat un convoi militar, scrie Agerpres.

Dupa ce patrula nu a reusit sa-i gaseasca pe membrii gherilei, toti satenii au fost scosi din casele lor si multe tinere au fost violate, potrivit procurorilor. Pentru a ascunde violurile, patrula speciala i-a ucis aproape pe toti cei care locuiau acolo.

Masacrul a avut loc in timpul regimului fostului dictator militar al Guatemalei, Efrain Rios Montt, care a murit in aprilie in timp ce era judecat pentru acuzatii de genocid comis in una dintre cele mai sangeroase faze ale conflictului din perioada Razboiului Rece ce a durat din 1960 pana in 1996.