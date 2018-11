Corul ”Respiratie pentru suflet”, format in primavara acestui an, a sustinut saptamana trecuta al doilea sau spectacol, in salonul de bal al unui hotel din Budapesta.

Membrii corului, dintre care multi sufera de boala pulmonara obstructiva cronica si care au fost selectati din mai multe spitale din Ungaria, au spus ca muzica le-a imbunatatit calitatea vietii.

”Nu m-am gandit niciodata ca as putea canta vreodata. Dupa zilele cenusii, acesta este un loc unde ma simt bine... am observat ca dupa ce cant pot sa respir mult mai usor”, a spus Maria Aranyi, in varsta de 74 de ani, care sufera de o forma grava de astm de peste zece ani.

Multi pacienti cu boli pulmonare au devenit inhibati in viata de zi cu zi si tot mai izolati, iar cantatul in cor le-a adus noi prieteni.

Medicul Katalin Vardi a venit cu aceasta idee dupa ce a aflat ca pacienti cu afectiuni similare din alte tari au beneficiat datorita muzicii.

Vardi a spus ca aceste concerte au dat un nou sens al vietii pentru oameni care trebuie sa traiasca cu gandul ca simptomele lor se pot inrautati odata cu progresia bolii.