Autoritatea federala pentru siguranta transporturilor, Consiliul National pentru Siguranta Transporturilor din SUA, indicat ca investigheaza accidentul in care este implicat un avion North American P-51 Mustang la Fredericksburg.



Mustang-ul a fost unul dintre principale avioane de vanatoare americane din timpul celui De-al Doilea Razboi Mondial, in timpul caruia a fost folosit in mai multe teatre de operatiuni, atat in Pacific cat si in Europa. De asemenea, avionul a fost folosit in Razboiul din Coreea, informeaza Agerpres

Muzeul National al Razboiului din Pacific, un muzeu militar care se afla la Frederickburg, a anuntat ca in accident au murit doi oameni, dintre care era un fost luptator.